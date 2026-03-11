Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Чехия отказала в общении российской прессе на Паралимпиаде

Спортсмены на финише спринта на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме Спортсмены на финише спринта на соревнованиях по лыжным гонкам XIV зимних Паралимпийских игр в Валь-ди-Фьемме Фото: Юрий Кочетков/РИА Новости
В Италии на Паралимпийских играх 2026 года пресс-атташе сборной Чехии не позволил российской прессе пообщаться с серебряным призером соревнований, лыжницей Симоной Бубеничковой, в микст-зоне, передает «Матч ТВ». Это произошло в момент, когда корреспондент попытался взять комментарий у спортсменки.

Никаких разговоров с русскими. Говорить с вами не будем. Это мое решение, — прокомментировал пресс-атташе.

На Паралимпийских играх каждый российский спортсмен взаимодействует с представителями средств массовой информации в микст-зоне. Игры, которые проходят в Милане и Кортина-д«Ампеццо, завершатся 15 марта. Шесть российских спортсменов участвуют в состязаниях, демонстрируя национальную символику.

Ранее сообщалось, что на церемонии награждения спортивных соревнований немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее сопровождающий Флориан Бауманн проявили неуважение к российской чемпионке Анастасии Багиян. Во время исполнения российского гимна они отвернулись, не сняли шапки и постарались держаться подальше от российских коллег на общей фотографии победителей.

