Пенсионер сбил работницу ЖКХ в Нижнем Новгороде

Пенсионер за рулем автомобиля переехал работницу коммунальной службы на улице Фучика, сообщает Telegram-канал Ni Mash. Пострадавшую 67-летнюю сотрудницу «Жилсервис №18» госпитализировали в больницу №13.

По данным канала, женщину задел бампером автомобиль, которым управлял 71-летний мужчина. От удара она упала под машину. Водитель однако не остановился на месте происшествия. По факту ДТП проводится проверка.

Ранее в Магнитогорске водитель без прав на автомобиле BMW 525 протаранил трактор «Беларус» с прицепом. В результате аварии один человек погиб на месте, а еще один — 16-летняя девушка — была госпитализирована с тяжелой черепно-мозговой травмой. Виновник аварии и еще один пассажир также получили ранения.

До этого три человека стали жертвами ДТП с участием двух автомобилей и лошади в Туве. Еще шесть человек, включая троих детей, доставлены в больницу. По предварительным данным, водитель автомобиля Honda Elysion совершил наезд на лошадь, после чего произошло столкновение с автомашиной Toyota Corolla Fielder.