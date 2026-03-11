Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 19:15

«Будет изгоем»: пятикласснице устроили травлю в школе из-за дикпика

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Нижегородской области школа попала под пристальное внимание следователей после того, как в заведении произошло сразу два инцидента. Последствиями стала травля двух девочек, которые пострадали от преступного внимания школьников. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Ты тупой?»

Разбирательство разворачивается в школе города Шахуньи, рассказывает программа «Кстати...». Первая история началась с обвинений в адрес ученицы пятого класса. Девочку обвинили в вымогательстве интимных фотографий у одноклассника, якобы используя шантаж и угрозы.

Однако мать ребенка утверждает противоположное: инициатива исходила от мальчика, который прислал фото своих половых органов без какого-либо спроса в мессенджер WhatsApp. Это можно понять и по ответам девочки. В ответ на удаленный снимок школьника она ответила: «Ты тупой? Ты зачем скинул? Я в бан кидаю. Пока».

Убедительно плакал

Когда мать увидела непристойный контент в телефоне дочери, она пошла к директору учебного заведения, но администрация встала на сторону мальчика. Тот, по словам классного руководителя, очень убедительно плакал.

«Как утверждала педагог Зимина Татьяна Анатольевна, за свои 30 лет работы в школе она никогда не видела таких слез, какими плакал этот мальчик. Ребенок жалуется и на некоторых педагогов, которые начали вдруг предвзято относиться к ней», — рассказывает мать девочки.

Сама школьница подтверждает журналистам, что теперь, когда проверяют посещаемость, классная руководительница пропускает ее, перечисляя фамилии в журнале.

Устроили травлю

Кроме того, против девочки начали травлю другие школьники. Девочка рассказывает, что старшеклассники придумали для нее обидное прозвище и кричат его в спину.

«Дикпичкой называют, старшеклассники обзывают, из параллели девочки обзывают. Некоторые там мальчики обзывают», — рассказывает девочка.

Избиение в раздевалке

Когда мать пятиклассницы пришла разбираться в школу, она выяснила, что ее дочь — не единственная жертва буллинга. Мать шестиклассницы, недавно перешедшей в эту школу, рассказала, что ее дочка пережила побои в раздевалке. При этом все издевательства сверстники сняли на видео.

Ребенок позвонил маме с чужого телефона в слезах: ее телефон разбили одноклассники. Перед этим девочку сильно толкнули, и она ударилась головой об пол.

Медицинское обследование подтвердило сотрясение головного мозга и ангиопатию сетчатки обоих глаз — прямые последствия травмы головы. Семья наблюдается у нейрохирурга, и ранее проблем со зрением не было.

Несмотря на серьезность диагноза, реакции от школы не последовало. Классный руководитель заявила, что камер в раздевалке нет, доказать ничего нельзя. Более того, педагог прямо посоветовала матери не обращаться в полицию.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

«Мне директор сказала, что в полицию не стоит обращаться. Иначе ваша дочь будет изгоем, как уже у них есть одна девочка. Я говорю: „Вы понимаете, что вы говорите? Противозаконные вещи! Почему у вас в классе есть изгой?“» — возмущается мать пострадавшей девочки.

Игра в толкания

На встрече с журналистами директор школы Екатерина Волнякова заявила, что мальчики просто «любят играть в толкания» и удар был неумышленным. Видео с камер наблюдения, по ее словам, может быть предоставлено только по запросу прокуратуры.

В итоге Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту распространения интимных фото. Однако после травмы второй девочки уголовное дело все же было возбуждено.

Читайте также:

Тиран в рясе: священник девять лет насиловал супругу и бил детей

«Меня использовали как дырку»: педофилка вышла замуж за зэка

Убийца педофила получил ножом в живот: новое дело с участием Санкина

Лишили детей и оклеветали: гибель экс-жены Галицкого обросла деталями

Убила из-за косметики: украинка заморила падчерицу голодом до 15 кг

уголовные дела
происшествия
криминал
дети
школы
Нижегородская область
Россия
подростки
буллинг
Владимир Сахмеев
В. Сахмеев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Лидеры G7 приняли важное решение по антироссийским санкциям
«Убиться об Иран»: востоковед раскрыл просчет Трампа на Ближнем Востоке
ПВО уничтожила более пяти десятков дронов за шесть часов
Галицкого и его фонд призвали признать экстремистским объединением
Трамп похвалил США за мощнейшую атаку на Иран
Легенду российского цирка нашли мертвым в квартире
Стало известно о новой встрече Дмитриева во Флориде
Двух участников массовой драки в ярославском ТЦ отправили под стражу
Востоковед раскрыл самый страшный сценарий для США в войне с Ираном
«Приехали какие-то люди»: Зеленский о венгерской делегации на Украине
Политолог объяснил, каким должен быть ответ России на удар ВСУ по Брянску
Врачи выходили шестимесячную девочку весом меньше полукилограмма
Трамп ответил на обвинения в ракетном ударе по школе в Иране
«Давно существовали»: Андрианов об атаке на российский газовоз
Россиянин бесследно исчез в Таиланде после ссоры с девушкой
«У меня много друзей»: как живет Долина после потери квартиры, здорова ли
Востоковед обрисовал перспективы Трампа в случае вторжения в Иран
«Проблемы Европы»: в России призвали наказать ЕС после атаки ВСУ на газовоз
Отрицавших существование России мать и сына признали террористами
Франция забила тревогу из-за ситуации в Ливане
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.