«Будет изгоем»: пятикласснице устроили травлю в школе из-за дикпика

В Нижегородской области школа попала под пристальное внимание следователей после того, как в заведении произошло сразу два инцидента. Последствиями стала травля двух девочек, которые пострадали от преступного внимания школьников. NEWS.ru рассказывает, что известно о ситуации.

«Ты тупой?»

Разбирательство разворачивается в школе города Шахуньи, рассказывает программа «Кстати...». Первая история началась с обвинений в адрес ученицы пятого класса. Девочку обвинили в вымогательстве интимных фотографий у одноклассника, якобы используя шантаж и угрозы.

Однако мать ребенка утверждает противоположное: инициатива исходила от мальчика, который прислал фото своих половых органов без какого-либо спроса в мессенджер WhatsApp. Это можно понять и по ответам девочки. В ответ на удаленный снимок школьника она ответила: «Ты тупой? Ты зачем скинул? Я в бан кидаю. Пока».

Убедительно плакал

Когда мать увидела непристойный контент в телефоне дочери, она пошла к директору учебного заведения, но администрация встала на сторону мальчика. Тот, по словам классного руководителя, очень убедительно плакал.

«Как утверждала педагог Зимина Татьяна Анатольевна, за свои 30 лет работы в школе она никогда не видела таких слез, какими плакал этот мальчик. Ребенок жалуется и на некоторых педагогов, которые начали вдруг предвзято относиться к ней», — рассказывает мать девочки.

Сама школьница подтверждает журналистам, что теперь, когда проверяют посещаемость, классная руководительница пропускает ее, перечисляя фамилии в журнале.

Устроили травлю

Кроме того, против девочки начали травлю другие школьники. Девочка рассказывает, что старшеклассники придумали для нее обидное прозвище и кричат его в спину.

«Дикпичкой называют, старшеклассники обзывают, из параллели девочки обзывают. Некоторые там мальчики обзывают», — рассказывает девочка.

Избиение в раздевалке

Когда мать пятиклассницы пришла разбираться в школу, она выяснила, что ее дочь — не единственная жертва буллинга. Мать шестиклассницы, недавно перешедшей в эту школу, рассказала, что ее дочка пережила побои в раздевалке. При этом все издевательства сверстники сняли на видео.

Ребенок позвонил маме с чужого телефона в слезах: ее телефон разбили одноклассники. Перед этим девочку сильно толкнули, и она ударилась головой об пол.

Медицинское обследование подтвердило сотрясение головного мозга и ангиопатию сетчатки обоих глаз — прямые последствия травмы головы. Семья наблюдается у нейрохирурга, и ранее проблем со зрением не было.

Несмотря на серьезность диагноза, реакции от школы не последовало. Классный руководитель заявила, что камер в раздевалке нет, доказать ничего нельзя. Более того, педагог прямо посоветовала матери не обращаться в полицию.

«Мне директор сказала, что в полицию не стоит обращаться. Иначе ваша дочь будет изгоем, как уже у них есть одна девочка. Я говорю: „Вы понимаете, что вы говорите? Противозаконные вещи! Почему у вас в классе есть изгой?“» — возмущается мать пострадавшей девочки.

Игра в толкания

На встрече с журналистами директор школы Екатерина Волнякова заявила, что мальчики просто «любят играть в толкания» и удар был неумышленным. Видео с камер наблюдения, по ее словам, может быть предоставлено только по запросу прокуратуры.

В итоге Следственный комитет отказал в возбуждении уголовного дела по факту распространения интимных фото. Однако после травмы второй девочки уголовное дело все же было возбуждено.

