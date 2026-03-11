ПВО уничтожила более пяти десятков дронов за шесть часов Силы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника над Россией за шесть часов

Средствами противовоздушной обороны за шесть часов было уничтожено 53 украинских беспилотника над территорией российских регионов, сообщили в Минобороны России. Это произошло в период между 14:00 и 20:00 по московскому времени.

11 марта текущего года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество сбитых БПЛА зафиксировано над Республикой Крым — 21 аппарат. Над Краснодарским краем было уничтожено девять дронов, над Белгородской областью — восемь, над акваторией Черного моря — семь, над Курской областью — шесть, два БПЛА были нейтрализованы над Воронежской областью.

Ранее за четыре часа российские ПВО нейтрализовали 36 украинских дронов. Атака была отражена 10 марта с 16:00 до 20:00 мск. Так, 12 дронов были сбиты над Крымом, семь — над Белгородом и Черным морем, шесть — над Краснодарским краем, два — над Курской областью, по одному — над Брянской и Смоленской.