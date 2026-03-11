Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 20:34

ПВО уничтожила более пяти десятков дронов за шесть часов

Силы ПВО уничтожили 53 украинских беспилотника над Россией за шесть часов

Фото: МО РФ
Средствами противовоздушной обороны за шесть часов было уничтожено 53 украинских беспилотника над территорией российских регионов, сообщили в Минобороны России. Это произошло в период между 14:00 и 20:00 по московскому времени.

11 марта текущего года в период с 14:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 53 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа, — говорится в сообщении.

Наибольшее количество сбитых БПЛА зафиксировано над Республикой Крым — 21 аппарат. Над Краснодарским краем было уничтожено девять дронов, над Белгородской областью — восемь, над акваторией Черного моря — семь, над Курской областью — шесть, два БПЛА были нейтрализованы над Воронежской областью.

Ранее за четыре часа российские ПВО нейтрализовали 36 украинских дронов. Атака была отражена 10 марта с 16:00 до 20:00 мск. Так, 12 дронов были сбиты над Крымом, семь — над Белгородом и Черным морем, шесть — над Краснодарским краем, два — над Курской областью, по одному — над Брянской и Смоленской.

ПВО
Россия
дроны
ВСУ
