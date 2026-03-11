В России стартовал языковой проект, который изменит мышление в мире

В России стартовал языковой проект, который изменит мышление в мире Оверчук: создание МОРЯ стало цивилизационным проектом мирового уровня

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук охарактеризовал учреждение Международной организации по русскому языку (МОРЯ) как глобальную инициативу, выходящую за рамки простого сотрудничества, передает ТАСС. По его словам, проект имеет цивилизационное значение для стран-участниц.

С самого начала мы воспринимали эту инициативу как цивилизационный проект международного уровня, исходя из понимания, что язык является основным средством не только коммуникации, но и самого человеческого мышления, — заявил вице-премьер.

Идея создания структуры, напомнил Оверчук, родилась в 2021 году и была предложена президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Министерская конференция, прошедшая в Москве, стала отправной точкой для реализации этой задачи.

Ранее Путин указал, что русский язык является общим достоянием страны. Глава государства подчеркнул, что владение им открывает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки.

Также министр просвещения Киргизии Догдуркул Кендирбаева отметила, что русский язык будет играть ключевую роль в развитии образовательной дипломатии между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Выступая на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку (МОРЯ), она подчеркнула значимость языкового взаимодействия для укрепления связей между странами.