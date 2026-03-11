Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 21:23

В России стартовал языковой проект, который изменит мышление в мире

Оверчук: создание МОРЯ стало цивилизационным проектом мирового уровня

Алексей Оверчук Алексей Оверчук Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вице-премьер РФ Алексей Оверчук охарактеризовал учреждение Международной организации по русскому языку (МОРЯ) как глобальную инициативу, выходящую за рамки простого сотрудничества, передает ТАСС. По его словам, проект имеет цивилизационное значение для стран-участниц.

С самого начала мы воспринимали эту инициативу как цивилизационный проект международного уровня, исходя из понимания, что язык является основным средством не только коммуникации, но и самого человеческого мышления,заявил вице-премьер.

Идея создания структуры, напомнил Оверчук, родилась в 2021 году и была предложена президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Министерская конференция, прошедшая в Москве, стала отправной точкой для реализации этой задачи.

Ранее Путин указал, что русский язык является общим достоянием страны. Глава государства подчеркнул, что владение им открывает доступ к выдающимся достижениям мировой культуры и науки.

Также министр просвещения Киргизии Догдуркул Кендирбаева отметила, что русский язык будет играть ключевую роль в развитии образовательной дипломатии между Россией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией. Выступая на первой министерской конференции Международной организации по русскому языку (МОРЯ), она подчеркнула значимость языкового взаимодействия для укрепления связей между странами.

Алексей Оверчук
русский язык
цивилизация
сотрудничество
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыто состояние мужчины, пострадавшего при обстреле Брянска
Русские идут! Триумф России на Паралимпиаде — что не так с бойкотом Запада
Посол Израиля раскрыл, как Россия может помочь Ближнему Востоку
«След Эпштейна» нашли в Виндзорском замке и поместье Сандрингем
Суд Болгарии одобрил выдачу россиянина властям США
МИД России назвал страны Ближнего Востока, куда не стоит ехать
Трамп попытался натравить НАТО на Испанию
В России стартовал языковой проект, который изменит мышление в мире
Гладков сообщил о пострадавших при атаках ВСУ по Белгородской области
Средства ПВО уничтожили несколько дронов ВСУ под Воронежем
Зеленский заложил на «восстановление» трубопровода «Дружба» не один месяц
В Москве под колесами поезда погибли четыре человека
В РСТ придумали, как спасать застрявших за границей россиян
Иран жестко ответил США, юбилей Зацепина, признания Карлсона: что дальше
Изнасилованную девушку обезглавили и повесили на дереве после йога-тура
В Запорожской области сообщили о новой трагедии на фоне атаки ВСУ
В АТОР сообщили о наказании для отелей в Дубае, обидевших россиян
Лидеры G7 приняли решение по санкциям против РФ на фоне кризиса с нефтью
«Убиться об Иран»: востоковед раскрыл просчет Трампа на Ближнем Востоке
ПВО уничтожила более пяти десятков дронов за шесть часов
Дальше
Самое популярное
Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.