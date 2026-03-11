Казахстан повысит утильсбор на авто из РФ: чем это грозит АвтоВАЗу и другим

Власти Казахстана планируют зеркально повысить утильсбор на автомобили, ввозимые из России. В настоящее время проект соответствующего закона находится на доработке. В случае принятия инициативы размер платежа для российских машин может вырасти в десятки раз. По мнению экспертов, эта мера в первую очередь ударит по АвтоВАЗу и автодилерам, ориентированным на экспорт в Казахстан. Стоит ли из-за этого переживать рядовому российскому автомобилисту, расскажет NEWS.ru.

Что планирует предпринять Казахстан

Казахстан планирует повысить утилизационный сбор на автомобили, ввозимые из России, чтобы защитить отечественных производителей, сообщил на брифинге министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев. Мера станет ответом на аналогичные действия Москвы.

«Мы никаких нововведений для российского рынка не делаем, просто зеркалим ситуацию. Это необходимо для защиты отечественного автопрома», — отметил министр.

Он напомнил, что Россия значительно увеличила утилизационный сбор для казахстанских автомобилей. Кроме того, по его словам, ставка будет расти ежегодно по прогрессивной шкале.

Сам проект приказа министерств промышленности и экологии еще не подписан. Однако резкого роста цен на авто в Казахстане после его принятия не ожидается, так как из России ввозится не так много машин.

Документ предусматривает применение коэффициента 2 к ставке сбора для автомобилей и сельхозтехники из России и Белоруссии. Это сделано для устранения регуляторных дисбалансов в ЕАЭС.

Кто лидирует по ввозу авто в Россию

По данным аналитического агентства «Автостат», в 2025 году объем ввоза легковых автомобилей в Россию из стран ЕАЭС достиг 106 тысяч единиц. Из них 82 тыс. составили новые машины, 25 тыс. — подержанные. Значительную роль в этом импорте сыграли физические лица: через Киргизию было ввезено 52 тыс. новых автомобилей, через Белоруссию — 17 тыс., через Казахстан — 11 тыс. Для сравнения: всего в прошлом году в России было продано около 1,3 млн легковых автомобилей.

По словам профессора экономического факультета РУДН Анны Пак, в последнее время усиливается контроль за занижением таможенной стоимости машин, ввозимых из государств ЕАЭС. Ранее до 80% таких автомобилей оформлялось через Киргизию с существенно заниженной стоимостью, что позволяло уходить от уплаты полноценного утилизационного сбора. Однако с 1 апреля Минпромторг планирует ужесточить правила начисления утильсбора, что напрямую коснется иномарок, поступающих из стран союза.

Что касается экспортного направления, то основными покупателями российских автомобилей остаются Белоруссия, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и другие государства. Ключевым трендом становится увеличение доли поставок машинокомплектов вместо готовых автомобилей, считает эксперт.

Зачем Россия вводит утильсбор

По словам Анны Пак, Россия ужесточает контроль за оборотом импортных товаров и проверяет корректность уплаты таможенных платежей, включая заявленную стоимость автомобилей. Такие меры направлены на пресечение практики занижения таможенных пошлин.

Как пояснила экономист, около 80% машин ввозится физическими лицами с намеренно заниженной стоимостью, что наносит ущерб бюджету и нарушает правила добросовестной конкуренции. Действия российских властей призваны искоренить эту схему и обеспечить прозрачность рынка.

Чем обусловлено решение Казахстана

В Министерстве экологии Казахстана пояснили, что предлагаемые меры направлены на достижение паритета и выравнивание условий конкуренции в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала международный финансовый советник, доцент кафедры финансов устойчивого развития РЭУ им. Г. В. Плеханова Мария Ермилова.

По ее словам, речь идет о введении дополнительного утильсбора не только на легковые автомобили, но и на самоходную технику и сельхозмашины из России и Белоруссии.

Эксперт также обратила внимание на внутренние процессы в Казахстане, которые усиливают протекционистские настроения. В стране реализуется масштабная программа индустриально-инновационного развития, в рамках которой активно привлекаются инвестиции из Китая. Параллельно наращиваются мощности по сборке китайских автомобилей — это объективно вытесняет российские бренды с местного рынка.

Интересно, что при формальном росте продаж (в 2025 году в Казахстане реализовано 2800 автомобилей LADA — на 162% больше, чем годом ранее), доля российского блока остается скромной. LADA занимает лишь 17-е место в рейтинге самых популярных марок. На фоне стремительной экспансии китайского автопрома повышение утильсбора станет для АвтоВАЗа дополнительным ударом, окончательно ослабляя его позиции в республике, считают эксперты.

Как это решение повлияет на рынок автомобилей

По мнению Марии Ермиловой, увеличение утильсбора неизбежно скажется на стоимости автомобилей, особенно массовых российских моделей, включая продукцию АвтоВАЗа (LADA). Сейчас средняя цена машин, ввозимых в Казахстан из России, составляет около 6 млн тенге (примерно 956 400 рублей). После повышения коэффициента сбора этот показатель может существенно вырасти.

«Вероятно, количество российских автомобилей на казахстанском рынке сократится. При этом присутствие, например, китайской техники, напротив, способно увеличиться. Ситуация складывается напряженная, несмотря на единые принципы в рамках ЕАЭС. Чтобы сохранить прежние договоренности и продолжить совместную работу, необходимы переговоры», — резюмировала экономист.

По словам Анны Пак, практика введения барьеров и зеркальных мер в Евразийском экономическом союзе применяется с 2015 года и является нормальным рабочим инструментом. Это не говорит о снижении эффективности интеграции. В ЕАЭС сохраняется баланс между национальным суверенитетом и наднациональным регулированием. Вопросы промышленной политики и экологии остаются в компетенции каждого государства — члена союза, добавила собеседница NEWS.ru.

