Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров

Эксперты в Германии и США сошлись во мнении, что самые надежные машины делают японские компании. Результаты исследований опубликовали ресурс iSeeCars, анализирующий ситуацию на вторичном рынке Северной Америки, и немецкая компания TUV. Последняя проводит техосмотр в Германии и проверяет все без исключения машины. Оба исследования опираются не на опросы автовладельцев, а на огромные массивы реальных данных. Какие автомобили с годами почти не ломаются — в материале NEWS.ru.

Какие автомобили могут проехать 400 тыс. километров в США

Исследовательская компания iSeeCars много лет анализирует, какие автомобили чаще всего доживают до больших пробегов. В последнем исследовании аналитики выяснили, у какой модели наибольшие шансы проехать 250 тыс. миль (400 тыс. км).

В среднем лишь 4,8% автомобилей в США добираются до отметки в 400 тыс. км. Однако есть модели, которые с легкостью преодолевают этот рубеж. Абсолютным лидером в рейтинге iSeeCars стал большой внедорожник Toyota Sequoia: вероятность добраться до 400-тысячной отметки составляет 39,1%, что более чем в восемь раз выше среднего показателя по рынку. В топ-5 также вошли Toyota 4Runner, Toyota Highlander (в гибридной версии), пикап Toyota Tundra и седан Lexus IS.

Автомобиль Toyota Sequoia Фото: Shutterstock/FOTODOM

Если говорить не о конкретных моделях, а о брендах, то картина следующая: 17,8% автомобилей Toyota могут проехать 400 тыс. км и больше. У Lexus — 12,8%, у Honda — 10,8%, у Acura — 7,2%.

В топ‑25 наибольший «вес» набрали три типа машин: рамные и крупные внедорожники, пикапы и большие седаны. Среди внедорожников, помимо Toyota Sequoia, есть такие модели, как 4Runner, Highlander и Lexus GX/RX. Среди пикапов лидируют Toyota Tundra и Tacoma, Honda Ridgeline, Chevrolet Silverado 1500, GMC Sierra 1500, Nissan Titan. Среди легковых седанов — Toyota Avalon, Camry и Prius, Honda Civic и Accord, Acura ILX и MDX, Lexus IS и ES.

Отдельная тема — гибриды. Еще недавно они считались сложными и не слишком надежными. Однако к 2026 году стало понятно, что гибриды тоже могут не ломаться. Но в данном случае идет речь о японских гибридах, таких как Toyota Highlander Hybrid (31% вероятность доехать до отметки 400 тыс. км), Lexus RX Hybrid (17%), Toyota Prius (12,2%), Toyota Camry Hybrid (10,2%) и Toyota Avalon Hybrid (9,7%).

Что показало исследование TUV

У авторов исследования TUV‑Report другой подход. Немцы дают не прогноз пробега, а приводят статистику конкретных дефектов, из‑за которых автомобили не проходят технический осмотр. Для отчета-2026 были собраны данные о 9,5 млн проверок, проведенных в Германии с июля 2024-го по июнь 2025 года.

Абсолютным победителем рейтинга TUV стал маленький хэтчбек Mazda2. Среди машин возрастом два-три года лишь у 2,9% Mazda2 выявили серьезные неисправности, тогда как средняя доля «провалов» составляет 6,5%.

Автомобиль Mazda2 Фото: Shutterstock/FOTODOM

В верхней части рейтинга двух- и трехлетних автомобилей также оказались Mercedes‑Benz B‑класса и маленький кроссовер Volkswagen T‑Roc — по 3% серьезных поломок. Далее идут Toyota Yaris Cross (3,2%), BMW 1‑й и 2‑й серий (по 3,3%), электромобиль Mini Cooper SE (3,5%), кроссовер Audi Q3 (3,9%), Kia Sportage и Audi Q4 e‑tron (по 4%). Десятку самых надежных маших замыкает Volkswagen Touareg с 4,1% серьезных дефектов.

На другом конце шкалы — Tesla Model Y, Ford Mondeo и Tesla Model 3. В отчете TUV отмечается, что у Tesla Model Y в возрасте 2–3 лет доля машин с существенными дефектами достигает 17,3%. То есть почти каждый шестой автомобиль этой модели проваливает техосмотр. Tesla Model 3 также стабильно попадает в тройку аутсайдеров в нескольких возрастных группах. Это не означает, что электрокары как класс часто ломаются: в том же отчете Mini Cooper SE и Audi Q4 e‑tron показали, что «электрички» могут быть надежными.

Еще один важный блок TUV‑Report 2026 — машины возрастом 8–11 и 12–13 лет. В нем снова всплывают имена Mazda и Mercedes-Benz. Так, Mazda CX‑3 среди автомобилей 8–9 лет имеет всего 9,7% серьезных дефектов при среднем показателе 18,3%. В категориях 10–11 и 12–13 лет хорошо выглядят Mercedes-Benz B‑класса, внедорожники Mercedes‑benz GLE/ML, Mercedes‑Benz A‑класса и Volkswagen Touareg. У них заметно меньше проблем, чем у многих других сверстников с сопоставимыми пробегами 150–170 тыс. км.

Автомобиль Mercedes‑Benz GLE Фото: Shutterstock/FOTODOM

При этом TUV отдельно выделяет марку Mercedes-Benz как победителя в зачете долгосрочного качества. У этих автомобилей в возрасте около 10–11 лет средняя доля дефектов составляет 18,5% при среднем пробеге порядка 149 тыс. км. Этот показатель лучше многих конкурентов в том же возрасте. Но эксперты напоминают, что с возрастом доля машин с критичными поломками растет лавинообразно, и без своевременного обслуживания даже изначально удачная модель быстро превращается в источник затрат.

Почему результаты американского и немецкого исследований похожи

Если сопоставить американский и немецкий рейтинг, то сходства бросаются в глаза. В обоих случаях в верхней части таблиц стабильно находятся японские бренды: Toyota, Lexus, Honda, Mazda. В США у них больше шансов, чем у других машин, дожить до 400 тыс. км. В Германии они реже проваливают техосмотр даже в солидном возрасте.

У этого есть объяснение, которое скорее инженерное, чем мифологическое. Японские массовые модели традиционно строятся на относительно консервативных платформах. Атмосферный мотор, классический «автомат» или проверенный вариатор, многолетняя платформа без хронических проблем и «детских болезней». Это не инновации, а консерватизм. И в итоге «японцы» обычно служат дольше, чем «европейцы» или «американцы».

Рабочий во время сборки двигателя на японском заводе Toyota Motor Фото: YOSHIO TSUNODA/AFLO/Global Look Press

Важный нюанс: хорошие показатели бренда или модели в рейтинге не говорит о том, что конкретный подержанный экземпляр будет безупречен. Есть как ухоженные машины, так и изношенные такси, а также экземпляры с «убитой» подвеской. Поэтому правильный подход — воспринимать рейтинги лишь как один из источников информации.

Состояние машины и уход за ней важнее года выпуска. Даже самый «неубиваемый» автомобиль без регулярной смены масла, фильтров и расходников быстро сломается.

