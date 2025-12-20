Новый год-2026
20 декабря 2025 в 05:00

Легенда возвращается: какие выпустят машины «Волга», при чем тут «китайцы»

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
В России могут начать выпуск автомобилей «Волга». Это название получит не конкретная модель, а целый бренд. Какие машины планируют делать под маркой Volga, когда начнется производство — в материале NEWS.ru.

Как в России пытались возродить легендарный бренд «Волга»

В СССР «Волгу» знали все — это был самый статусный автомобиль из доступных простым смертным. Даже после развала Союза машину выпускали долгое время. Но с каждым годом модель теряла конкурентоспособность.

Последняя попытка Горьковского автозавода сохранить «Волгу» и легковое направление была связана с седаном Volga Siber — лицензионной копией американского Chrysler Sebring. Завод планировал выпускать до 100 тыс. таких машин ежегодно, однако с 2008 по 2010 год было собрано менее 9 тыс. автомобилей. ​Проект провалился, производство «Волги» было остановлено. 15 лет назад казалось, что навсегда.

Но в июне 2022 года возглавлявший на тот момент Минпромторг РФ Денис Мантуров заявил о планах возрождения бренда Volga и возвращения на рынок других советских марок (например, «Победы»). «Коллеги говорят, что освоение новой модели занимает где-то восемь-девять месяцев. Но берем еще дополнительный какой-то резервный период времени: в ближайшее время планируется определиться с партнером. Берите год, скажем. К следующему лету, я думаю», — заявил министр.​

Сборочная линия автомобилей Volga Siber на Горьковском автомобильном заводе ГАЗ Сборочная линия автомобилей Volga Siber на Горьковском автомобильном заводе ГАЗ Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

В мае 2024 года на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде показали автомобили Volga. Их осмотрел премьер-министр страны Михаил Мишустин. Машины получили названия Volga C40 (седан), Volga K30 (кроссовер среднего размера) и Volga K40 (флагманский кроссовер).

Все три модели были слегка переделанными китайскими Changan, что вызвало недовольство у Мишустина. «У вас где сделан руль? Китайский? Хочется, чтобы руль был российский. Это же не так сложно, как локализовать коробку и все остальные элементы», — сказал премьер.

Изначально сообщалось, что выпуск Volga начнется в конце 2024 года, однако проект был поставлен на паузу. Официально никто из сторон не объявил о прекращении сотрудничества.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что сборку Changan могут организовать в Татарстане. «Потенциал для открытия в республике представительства или сборочного производства Changan точно есть. Для продвижения идеи локализации в Татарстане есть не только автокомпонентная база, но и Иннополис, где можно проводить совместные разработки в этой сфере», — рассказала руководитель регионального Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина.

Новый партнер Volga: что известно о Geely

После премьеры в 2024 году о Volga не было никакой информации. В конце 2025 года стало известно, что проект по возрождению российского автобренда может быть перезапущен с новым партнером — китайской компанией Geely. Ее интерес к марке Volga объясняется несколькими факторами. Во-первых, Geely — это один из лидеров российского авторынка. Компания продает автомобили под собственным брендом и выпускает седаны, а также кроссоверы в Белоруссии под брендом Belgee. Во-вторых, постоянный рост утильсбора на импортные автомобили в ближайшие годы сделает производство машин в России экономически привлекательным бизнесом.

Volga K30 в павильоне марки Volga на выставке IX конференции ‭«Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде Volga K30 в павильоне марки Volga на выставке IX конференции ‭«Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Какие машины могут выпускать под маркой Volga

Судя по всему, новая компания «Производство легковых автомобилей» (ПЛА), которая юридически не имеет к Горьковскому автозаводу никакого отношения, намерена выпускать три модели Volga: C50, K40 и K50. У них будет такое же название, как и у моделей 2024 года, которые делали в партнерстве с Changan.

Volga C50

Крупный седан Volga C50 может быть построен на платформе Geely Preface, который в России стоит от 2 964 990 рублей с учетом всех скидок (без них — от 3 357 990). Этот автомобиль появился на рынке в 2020 году.​

Geely Preface (длина 4825 мм) оснащается двухлитровым турбированным бензиновым двигателем мощностью 200 л. с. У него семиступенчатая автоматическая коробка передач с двойным сцеплением (7DCT). Привод исключительно передний.​

Volga K40

Основу Volga K40 составит новое поколение кроссовера Geely Atlas. Возможно, Volga будет делать обновленную версию Atlas, которая была недавно представлена в Китае.

В России Geely Atlas (4730 мм) оснащается двухлитровым бензиновым мотором мощностью 200 л. с. Однако Volga может получить более скромный агрегат объемом 1,5 л с наддувом, что позволит снизить цены. Сейчас Geely Atlas стоит от 3 717 190 рублей без учета спецпредложений за версию с передним приводом и до 4 017 190 за модель с полным приводом.

Новые автомобили Volga C40 и К30 в павильоне марки Volga на выставке IX конференции ‭«Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде Новые автомобили Volga C40 и К30 в павильоне марки Volga на выставке IX конференции ‭«Цифровая индустрия промышленной России» в Нижнем Новгороде Фото: Александр Астафьев/РИА Новости

Volga K50

Флагманом марки станет кроссовер Volga K50, который будет клоном Geely Monjaro — одного из самых популярных в России кроссоверов в последние два года.

Geely Monjaro (4770 мм). оснащается двухлитровым турбированным бензиновым агрегатом, развивающим 238 л. с. Трансмиссия восьмиступенчатая автоматическая, привод полный.

Модель Volga K50 должна стать одним из самых технологичных и роскошных российских автомобилей и одним из самых дорогих — сейчас начальная цена Monjaro составляет 4 549 990 рублей без учета спецпредложений. Топовая версия стоит более пяти миллионов.

Когда начнется производство автомобилей Volga

Первый вице-премьер Денис Мантуров в сентябре 2025 года объявил, что производство автомобилей Volga может начаться весной 2026 года. «Насколько мне известно, насколько мне докладывалось, они рассчитывают к весне следующего года начать первые этапы сборки и производства», — сказал он.

Недавно эту информацию подтвердил министр промышленности и торговли России Антон Алиханов. По его словам, автомобильные заводы в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде скоро начнут выпуск машин. «Мы надеемся, что площадки в Шушарах (муниципальное образование в составе Петербурга. — NEWS.ru) и в Нижнем Новгороде в 2026 году получат юридически оформленное соглашение с новыми партнерами и приступят к перезапуску», — отметил он.

В пресс-службе компании-производителя Volga заявили NEWS.ru, что не комментируют сообщения о выпуске автомобилей.

