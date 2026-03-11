Прибалтику и Польшу застали за «переобуванием» на фоне войны в Иране

Некоторые политики Латвии, Литвы, Эстонии и Польши публично поддержали боевые действия США и Израиля против Ирана, однако тон их заявлений изменился, когда цены на топливо взлетели, передает «Взгляд». В частности, они начали выражать обеспокоенность последствиями войны на Ближнем Востоке.

В материале сказано, что эскалация конфликта вокруг Ирана вызвала экономические последствия для стран Прибалтики и Польши. Эти страны опасаются дальнейшего подорожания электроэнергии и товаров.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует проводить военную операцию против Ирана на протяжении по меньшей мере 100 дней. В частности, представители Центрального командования ВС США обратились к руководству Министерства войны с просьбой направить в штаб-квартиру командования в Тампе (штат Флорида) больше разведчиков для поддержки противостояния до сентября включительно.

Также верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что смерть верховного лидера Ирана Али Хаменеи при ударах Израиля и США стала определяющим моментом в истории Исламской Республики. По ее словам, она находится на связи с партнерами, чтобы найти практические шаги для деэскалации конфликта в регионе.