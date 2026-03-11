Иран направил США и Израилю грозный сигнал из-за гибели мирных жителей

Иран отомстит США и Израилю за удары по гражданским объектам и гибель мирных жителей, заявил представитель ВС Исламской Республики Абольфазль Шекарчи. По его словам, которые приводит агентство DefaPress, Тегеран нанесет сокрушительные удары.

Мы скоро ответим на их действия и нанесем им смертельные удары, — сказал Шекарчи.

Ранее представители Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) объявили о проведении новой ракетной атаки по американским базам, расположенным на Ближнем Востоке. Удары были нанесены по объектам в нескольких странах региона, включая базу Арифджан в Кувейте.

До этого телеканал Al Mayadeen сообщил, что правительство Ирана потребовало от Соединенных Штатов гарантий для возобновления переговоров. По информации СМИ, в Тегеране отказались от предложений других стран стать посредниками без этого условия. При этом министр иностранных дел Исламской Республики Аббас Аракчи заявлял, что переговоры между Ираном и США в настоящее время не рассматриваются из-за негативного опыта взаимодействия с американской стороной.