11 марта 2026 в 09:58

Захарова жестко прошлась по англицизмам

Захарова назвала использование англицизмов сотворением ложных кумиров

В некоторых случаях использование англицизмов можно сравнить с сотворением ложных кумиров, заявила представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik. По ее словам, сейчас подобные заимствования выглядят неуместно.

Сотворение ложных кумиров. И в то же время либо частичный отказ, либо частичное забвение, либо пренебрежение своими собственными, истинными героями, символами, образами — это тоже, к сожалению, один из наших недостатков, — прокомментировала Захарова.

Дипломат подчеркнула, что великие русские писатели, включая Льва Толстого и Федора Достоевского, предостерегали от преклонения перед антигероями и ложными идеалами. Также она отметила, что конкретные случаи использования англицизмов в названиях жилых или гостиничных комплексов сейчас кажутся неуместными.

Ранее продюсер группы «Иванушки International» Игорь Матвиенко объявил о возможном изменении названия коллектива. По его словам, слово «International» в названии можно зачеркнуть. Матвиенко выразил недовольство использованием англицизмов в названиях и предложил ввести дополнительный налог для тех, кто хочет сохранить английские наименования.

Мария Захарова
МИД РФ
англицизмы
заимствования
