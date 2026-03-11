Туроператоры потеряли несколько миллиардов рублей из-за войны в Иране

Ущерб российских туроператоров из-за войны на Ближнем Востоке уже возрос до 5-6 млрд рублей, сообщила директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, которые приводит ТАСС, это не конечная сумма.

Ущерб растет кратно. Понятно, что это уже все 5-6 млрд рублей, — отметила она.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» осуществит в марте 13 дополнительных парных рейсов в Таиланд и на Мальдивы и обратно транзитом через Ближний Восток, на которых может перевезти около 10 тыс. человек. По данным авиакомпании, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A350.

При этом депутат Госдумы Алексей Журавлев заявлял, что россиянам, которые выбирали Ближний Восток для инвестиций, жизни или отдыха, следовало лучше понимать сложные отношения арабских стран с соседями. По его словам, удар Ирана по ОАЭ стоило предугадать.

Также сообщалось, что Израиль взломал приложение для отслеживания времени молитв BadeSaba Calendar, чтобы подстрекать иранских военных к мятежу. В частности, в уведомлениях были призывы выступить против режима и сообщения на фарси с текстом «помощь прибыла».