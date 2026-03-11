Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
11 марта 2026 в 11:15

Туроператоры потеряли несколько миллиардов рублей из-за войны в Иране

АТОР: ущерб туроператоров РФ из-за войны на Ближнем Востоке достиг 6 млрд рублей

Тегеран, Иран Тегеран, Иран Фото: Shaati/XinHua/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Ущерб российских туроператоров из-за войны на Ближнем Востоке уже возрос до 5-6 млрд рублей, сообщила директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. По ее словам, которые приводит ТАСС, это не конечная сумма.

Ущерб растет кратно. Понятно, что это уже все 5-6 млрд рублей, — отметила она.

Ранее сообщалось, что «Аэрофлот» осуществит в марте 13 дополнительных парных рейсов в Таиланд и на Мальдивы и обратно транзитом через Ближний Восток, на которых может перевезти около 10 тыс. человек. По данным авиакомпании, рейсы будут выполняться на широкофюзеляжных самолетах Boeing 777 и Airbus A350.

При этом депутат Госдумы Алексей Журавлев заявлял, что россиянам, которые выбирали Ближний Восток для инвестиций, жизни или отдыха, следовало лучше понимать сложные отношения арабских стран с соседями. По его словам, удар Ирана по ОАЭ стоило предугадать.

Также сообщалось, что Израиль взломал приложение для отслеживания времени молитв BadeSaba Calendar, чтобы подстрекать иранских военных к мятежу. В частности, в уведомлениях были призывы выступить против режима и сообщения на фарси с текстом «помощь прибыла».

АТОР
туристы
Иран
туроператоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названо число россиян, использующих налоговый вычет
Еще один российский спортсмен выиграл золото на Паралимпиаде в Италии
«Рак желудка четвертой стадии»: стал известен диагноз Лерчек, выживет ли
Магнитные бури сегодня, 11 марта: что завтра, раздражительность, мигрени
Прилепин назвал погибшего командира явлением лучшего типа русского мужчины
Путин и Алиев обсудили по телефону вопросы двустороннего сотрудничества
«Фиксируем волну»: в Крыму предупредили о подделках профилей чиновников
Песков оценил перспективы новых переговоров по Украине
Врач рассказала о рисках метаболического ожирения
Стоянов рассказал о своем музыкальном альбоме «Селфи»
Русский язык станет основой образовательной дипломатии в СНГ
Путин и Алиев выступили за скорейшее урегулирование на Ближнем Востоке
ВСУ выпустили почти 150 дронов по Белгородской области
Названа основная зона поиска пропавших с Звенигороде детей
Путин поблагодарил Алиева за помощь в эвакуации россиян из Ирана
Летевшие на Пхукет российские туристы приземлились в другом аэропорту
В Кремле объяснили уход от «опции Абу-Даби» по Украине
В Кремле ответили на вопрос о требованиях Ирана к США
В Кремле анонсировали международные переговоры Путина
Песков раскрыл, как долго продлятся ограничения мобильной связи в Москве
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых
Россия

Зверский ракетный удар ВСУ по Брянску 10 марта: сколько жертв, раненых

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.