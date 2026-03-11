Олимпиада и Паралимпиада — 2026
11 марта 2026 в 12:34

В Иране ответили на слухи о ранении Моджтабы Хаменеи

Сын президента Ирана: Моджтаба Хаменеи цел и невредим

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press
Новый верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи цел и невредим, заявил советник иранского правительства и сын президента Исламской Республики Юсеф Пезешкиан в своем Telegram-канале. Так он прокомментировал информацию газеты The New York Times, где сообщалось о тяжелом состоянии Хаменеи-младшего после атаки США и Израиля 28 февраля.

Я слышал новости о том, что господин Моджтаба Хаменеи получил ранение. <...> Он цел и невредим, — сказал Пезешкиан.

Ранее агентство Reuters сообщило, что Моджтаба Хаменеи стал верховным лидером Ирана благодаря поддержке со стороны КСИР. Там отметили, что Хаменеи-младший тесно контактировал с военными.

До этого израильский телеканал «Канал 14» в своем эфире продемонстрировал обновленный список целей ЦАХАЛ, в который вошли высшие политические и военные руководители Ирана. В перечне фигурирует Моджтаба Хаменеи. Также в показанном списке значатся секретарь Совбеза Али Лариджани, глава судебной системы Голамхосейн Эджеи и спикер парламента республики Мохаммад-Багер Галибаф.

