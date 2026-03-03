СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых СК опроверг новости об обнаружении тел семьи Усольцевых

Информация об обнаружении тел пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не соответствует действительности, сообщила NEWS.ru помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ регионального ГСУ СК России Юлия Арбузова. Ранее в Сети распространилась информация о том, что трупы нашли в шурфе. Так называют вертикальную выработку небольшой глубины.

Мы это не подтверждаем. Эта информация не соответствует действительности, — сказала представитель главка.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, но приоритетной остается версия о несчастном случае.

Ранее руководитель поискового движения «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщал, что поиски пропавшей семьи Усольцевых будут возобновлены с наступлением весны. По его словам, основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка. Глава поискового отряда пообещал сделать все возможное, чтобы завершить эту операцию.