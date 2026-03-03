Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
03 марта 2026 в 12:20

СК ответил на слухи об обнаружении тел Усольцевых

СК опроверг новости об обнаружении тел семьи Усольцевых

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Информация об обнаружении тел пропавшей в Красноярском крае семьи Усольцевых не соответствует действительности, сообщила NEWS.ru помощник руководителя по информационному взаимодействию с общественностью и СМИ регионального ГСУ СК России Юлия Арбузова. Ранее в Сети распространилась информация о том, что трупы нашли в шурфе. Так называют вертикальную выработку небольшой глубины.

Мы это не подтверждаем. Эта информация не соответствует действительности, — сказала представитель главка.

Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве, но приоритетной остается версия о несчастном случае.

Ранее руководитель поискового движения «ЛизаАлерт» Григорий Сергеев сообщал, что поиски пропавшей семьи Усольцевых будут возобновлены с наступлением весны. По его словам, основное внимание добровольцы планируют уделить необследованному участку на горе Буратинка. Глава поискового отряда пообещал сделать все возможное, чтобы завершить эту операцию.

Усольцевы
тела
Следком
опровержения
Ангелина Мороз
А. Мороз
Андрей Гайнутдинов
А. Гайнутдинов
Анна Акимова
А. Акимова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Иран «прикрыл» один из «райских уголков» на Ближнем Востоке
Экс-глава офиса Зеленского получил новый пост
«Понимание разное»: Лисовец о предложении ввести дресс-код в театрах
Российская актриса из-за повышения цен решила уволить водителя
В СК призвали ввести условие для лишения гражданства
США могут перебросить ядерные бомбардировщики на Ближний Восток
В Госдуме оценили предложение Стерлигова вернуть Юрьев день
Нутрициолог перечислил неочевидные продукты с высокой калорийностью
Иран атаковал пункты управления американской армии в Бахрейне
Стало известно, что может вынудить Трампа отправить военных в Иран
Известный футболист мог сбежать из Ближнего Востока из-за атак Ирана
Бастрыкин придумал новое наказание для коррупционеров
Политолог назвал следующий шаг Ирана в эскалации с ОАЭ
Стало известно место прощания с Колядой
Путин и Орбан подняли вопрос о венграх в российском плену
В Совфеде высказались о вечно меняющейся позиции Зеленского про выборы
Путин принял с докладом главу Федерального казначейства России
«По щиколотку в кипятке»: девушка потеряла 8 пальцев в ночном клубе
Тысячи жителей Минаба вышли на прощание с погибшими школьницами
Удар по больнице, 22 трупа, обстрел братской могилы: ВСУ атакуют РФ 3 марта
Дальше
Самое популярное
Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости
Ближний Восток

Атака на Дубай 1 марта: погибшие и раненые, что известно, последние новости

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит
Общество

Творожная запеканка с изюмом без манки — ароматная, а внутри как чизкейк. Соседи думают, что пеку бисквит

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко
Шоу-бизнес

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 4: кто снял маску 1 марта, появление Тодоренко

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.