СК потребовал ареста подозреваемого в похищении девочки в Смоленске

Следствие будет ходатайствовать о заключении под стражу подозреваемого в похищении девочки в Смоленске, сообщила пресс-служба СК России. В ведомстве указано, что мужчина задержан.

Действия подозреваемого квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного статьей 126 УК РФ (похищение человека), — говорится в сообщении.

Девочка исчезла 24 февраля: утром она вышла на прогулку со своим тойтерьером и домой не вернулась. Позже собаку нашли у подъезда. Следователи изучили телефон пропавшей школьницы — в нем не обнаружили переписки, которая могла бы вызвать подозрения.

До этого Telegram-канал «112» сообщил, что подозреваемым в похищении девятилетней школьницы из Смоленска оказался 43-летний мужчина, ранее судимый за хранение наркотиков. По информации журналистов, на допросе он признался, что удерживал ребенка в квартире своей сожительницы.