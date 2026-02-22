Опубликованы кадры с места страшного пожара в Подмосковье Следком опубликовал кадры с места пожара в Константиново, где погибли дети

На месте пожара в Константиново, где погибли четверо детей и их бабушка, находятся следователи и криминалисты. Пресс-служба СК Подмосковья опубликовала кадры с места их работы.

Запланировано назначение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. Сотрудники регионального управления Следственного комитета начали первые допросы.

Страшная трагедия произошла вечером 21 февраля в деревне Константиново. В одном из частных домов вспыхнул сильный пожар, унесший жизни пяти человек. Установлено, что жертвами огня стали дети в возрасте от трех до шести лет и их 62-летняя бабушка. Выживший 14-летний подросток в момент возгорания также находился в доме, ему удалось выбраться самостоятельно.

Ранее стало известно, что по факту гибели пяти человек в гаражном боксе в Бабаево возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Тела трех мужчин и двух женщин были обнаружены на улице Юбилейной. Погибшими оказались молодые люди 1992, 1993, 2002 годов рождения и две девушки 2006 года рождения (обеим было всего по 19 лет).