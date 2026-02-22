Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
22 февраля 2026 в 03:08

Опубликованы кадры с места страшного пожара в Подмосковье

Следком опубликовал кадры с места пожара в Константиново, где погибли дети

Фото: Сергей Лантюхов/News.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

На месте пожара в Константиново, где погибли четверо детей и их бабушка, находятся следователи и криминалисты. Пресс-служба СК Подмосковья опубликовала кадры с места их работы.

Запланировано назначение судебно-медицинских и пожарно-технической экспертиз. Сотрудники регионального управления Следственного комитета начали первые допросы.

Страшная трагедия произошла вечером 21 февраля в деревне Константиново. В одном из частных домов вспыхнул сильный пожар, унесший жизни пяти человек. Установлено, что жертвами огня стали дети в возрасте от трех до шести лет и их 62-летняя бабушка. Выживший 14-летний подросток в момент возгорания также находился в доме, ему удалось выбраться самостоятельно.

Ранее стало известно, что по факту гибели пяти человек в гаражном боксе в Бабаево возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Тела трех мужчин и двух женщин были обнаружены на улице Юбилейной. Погибшими оказались молодые люди 1992, 1993, 2002 годов рождения и две девушки 2006 года рождения (обеим было всего по 19 лет).

пожары
Следком
Подмосковье
расследования
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В NASA сделали разочаровывающее заявление о запуске миссии к Луне
Один школьных предметов уберут из программы средних классов в РФ
«Начался откат»: военспец сообщил об отступлении ВСУ в Сумской области
В Совфеде предположили, зачем США пытаются «обуздать» Иран
Мерц объяснил, почему он резко засобирался в Вашингтон
Опубликованы кадры с места страшного пожара в Подмосковье
SHOT сообщил о серии взрывов над Саратовской областью
В Москве назвали условие сохранения переговоров по Закавказью
Солнечная активность обновила антирекорд
Дети и бабушка сгорели в мощном пожаре в Подмосковье: причины, что известно
ВСУ находятся в режиме выживания у Орехова из-за давления российских сил
В Госдуме призвали к ежеквартальной индексации пенсий
Боец ВС РФ в одиночку пленил со свинофермы восьмерых украинцев
Украинская писательница испугалась влияния русского языка
Российский экипаж БМП разнес в клочья бронемашину ВСУ
Британский журналист поддержал Медведева в критике Каллас
Аэропорт в Поволжье временно прекратил полеты
В Британии предложили судиться с Трампом
Смена имиджа, пост об СВО, слухи о разводе с Матвеевым: как живет Боярская
Синоптик спрогнозировал, когда в Москве начнет сходить снег
Дальше
Самое популярное
Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова
Спорт

Олимпиада-2026: новости 19 февраля, прокат Петросян, результат Филиппова

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном
Общество

Флоксы больше не сажаю: нашла другой многолетник — цветет все лето, не выгорает на солнце и не требует танцев с бубном

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект
Общество

Метровые «факелы горят» 4 месяца: многолетник-экзот для сада. Выглядит как настоящий арт-объект

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.