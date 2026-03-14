14 марта 2026 в 10:50

Легендарного футболиста «Динамо» Некрасова проводили в последний путь

Церемония прощания с бывшим футболистом московского «Динамо» и обладателем Кубка России Сергеем Некрасовым состоялась в морге Областного госпиталя для ветеранов войн в подмосковном поселке Жилино. Он скончался в возрасте 53 лет после тяжелой болезни, передает ТАСС.

Некрасов выступал за «Динамо» с 1992 по 1999 год. Вместе с командой он также стал серебряным и дважды — бронзовым призером чемпионатов России. Также Некрасов был игроком махачкалинского «Анжи», подмосковных «Химок», «Видного» и «Зоркого», московского «Титана» и иркутской «Звезды».

Ранее сообщалось о смерти российского актера Сергея Бережнова, известного по ролям в сериалах «Воронины» и «Склифосовский». Он ушел из жизни в возрасте 65 лет. Среди других его работ: комедийный проект «Саша+Маша», детектив «Телохранитель-2», а также мистическая драма «Закрытая школа».

До этого скончался двукратный чемпион СССР по гребному спорту и участник Олимпийских игр 1992 года в Барселоне Сергей Коротких. Ему было 59 лет. Спортсмен в том числе побеждал в регатах, проходивших в США, Германии, Нидерландах и Франции.

