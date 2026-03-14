Легендарного футболиста «Динамо» Некрасова проводили в последний путь В Подмосковье простились с обладателем Кубка РФ в составе «Динамо» Некрасовым

Церемония прощания с бывшим футболистом московского «Динамо» и обладателем Кубка России Сергеем Некрасовым состоялась в морге Областного госпиталя для ветеранов войн в подмосковном поселке Жилино. Он скончался в возрасте 53 лет после тяжелой болезни, передает ТАСС.

Некрасов выступал за «Динамо» с 1992 по 1999 год. Вместе с командой он также стал серебряным и дважды — бронзовым призером чемпионатов России. Также Некрасов был игроком махачкалинского «Анжи», подмосковных «Химок», «Видного» и «Зоркого», московского «Титана» и иркутской «Звезды».

