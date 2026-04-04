Иран просит помощи у РФ, генералы Пентагона летят с должностей: что дальше

Инсайдеры сообщают, что глава Пентагона Пит Хегсет потребовал отставки начальника штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджа из-за страха лишиться должности, Иран попросил у России помощи по Ормузскому проливу, в РФ может измениться порядок больничных и декретных выплат — такие новости оказались наиболее обсуждаемыми в социальных сетях и СМИ.

Подробности и последствия главных событий дня — в обзоре NEWS.ru.

В США назвали причину отставки начальника штаба сухопутных войск

Требование главы Пентагона Пита Хегсета об уходе начальника штаба Сухопутных войск США Рэнди Джорджа может быть связано с его опасениями лишиться должности, сообщили журналисты. По данным источников, Хегсет опасается, что его место может занять министр сухопутных войск Дэн Дрисколл. При этом Джордж считается ближайшим подчиненным Дрисколла.

«Все это вызвано неуверенностью и паранойей, которые развились у Пита после скандала с „Сигналгейтом“. К сожалению, этому способствуют некоторые из его ближайших помощников, которые должны были бы попытаться уладить проблемы», — сообщил инсайдер.

Также стало известно, что Хегсет лично предпринимал попытки заблокировать продвижение по службе десятков темнокожих офицеров Вооруженных сил США, а также военнослужащих-женщин. По данным источника, эти офицеры могли привлечь внимание министра войны из-за своей расы, пола или связей с администрацией предыдущего президента страны Джо Байдена.

Американские чиновники в беседе с журналистами допустили, что Хегсет целенаправленно препятствует повышению ряда военнослужащих в рамках борьбы с политикой разнообразия, равноправия и инклюзивности. Речь идет о десятках случаев, когда карьерный рост офицеров был искусственно заторможен по субъективным причинам. В Пентагоне пока официально не комментировали данную информацию.

Кроме того, в высших кругах американских вооруженных сил отрицательно восприняли решение об увольнении начальника штаба армии США генерала Рэнди Джорджа. По данным журналистов, этот шаг вызвал гнев и разочарование среди военных.

«Высокопоставленные офицеры отреагировали на новость об увольнении генерала Джорджа с гневом и разочарованием, охарактеризовав это как очередной удар по армии, которая и без того чувствует себя под давлением», — подчеркнули аналитики.

Иран попросил Россию заблокировать резолюцию по Ормузскому проливу

Журналисты со ссылкой на дипломатический источник сообщили, что Иран обратился к России с просьбой предотвратить принятие резолюции Бахрейна по Ормузскому проливу, поскольку, по мнению Тегерана, этот шаг лишь усугубит обстановку. По данным прессы, ОАЭ совместно с Бахрейном продвигают в Совете Безопасности ООН инициативу, направленную на обеспечение безопасности судоходства в регионе.

«Попросили Россию не допустить принятия проекта резолюции Бахрейна, так как она только усложнит ситуацию», — указал источник.

Обсуждаемая резолюция может предусматривать мандат на проведение операций по восстановлению движения судов в Ормузском проливе, однако Москва и Пекин, как утверждают источники, способны выступить против данной инициативы.

Известно, что иранские власти официально разрешили проход через Ормузский пролив судам, занимающимся доставкой гуманитарных грузов. Решение касается транспортировки медикаментов, продовольствия и других жизненно важных ресурсов в условиях действующей блокады региона.

«Издано разрешение на проход судов с товарами первой необходимости и гуманитарной помощью через Ормузский пролив», — уточнили журналисты.

Обострение ситуации в регионе произошло после того, как 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам в Иране, включая Тегеран. В ответ иранская сторона атаковала цели на территории Израиля и американские военные базы на Ближнем Востоке.

С 1 июля в России изменятся назначения социальных выплат

В России с 1 июля может измениться порядок назначения больничных и декретных выплат. Социальный фонд получит возможность рассчитывать пособия без обращения к работодателю — для этого потребуется только информация, накопленная в индивидуальном лицевом счете сотрудника, заявил депутат Госдумы Алексей Говырин («Единая Россия»).

Соответствующий проект постановления вынес на общественные обсуждения Минтруд. Пока фонд опирается на данные от работодателя и другие источники.

«Проект меняет приоритет и ставит на первое место именно индивидуальный лицевой счет работника. С 1 июля 2026 года в этот счет включат данные о периодах, засчитываемых в стаж для расчета больничных и декретных, а также сведения о периодах выплаты самих пособий», — объяснил парламентарий.

Если информации на счету достаточно, фонд назначит выплату без запроса к работодателю. Если данных не хватает, Соцфонд сформирует адресный запрос. Работодатель должен будет предоставить только недостающие сведения. Это займет три рабочих дня.

Депутат уточнил, что это не новая модель, а донастройка уже существующей системы. Проект убирает дублирование и сокращает объем повторных запросов. Документ пока находится на стадии общественного обсуждения.

Также кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин сообщил, что стоимость больничного в апреле увеличилась на 20,7% в сравнении с прошлым годом. Он объяснил, что это связано с количеством рабочих дней и увеличением МРОТ.

«Специфика расчета минимального размера пособия по временной нетрудоспособности увязана на отношение МРОТ к числу календарных дней в соответствующем месяце. В феврале — 28 дней, в марте — 31 день, а в апреле — 30 дней. Так, в феврале 2026 года минимальный размер дневного пособия составляет 967,61 рубля, в марте — 873,97 рубля, в апреле — 903,10 рубля. Это на 155 рублей больше, чем годом ранее (в апреле 2025 года оно составляло 748 рублей)», — рассказал Балынин.

Финансист подчеркнул, что в течение первых трех дней временной нетрудоспособности оплату производит работодатель. Далее выплаты производит Социальный фонд России.

Читайте также:

Выколола глаза и задушила: жена не хотела делить мужа с его любовницей

Жестокость без границ: подростки изнасиловали и убили гея-диабетика

Американцы бросились искать бункеры за неделю до атаки США на Иран

В Совфеде заявили, что США утратили статус «мирового шерифа»

Ветеранам СВО с инвалидностью рассказали об одной важной мере поддержки