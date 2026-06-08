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08 июня 2026 в 21:41

Россиянка пострадала при атаке ВСУ на Энергодар

Мэр Энергодара Пухов сообщил, что при атаке ВСУ пострадала женщина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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ВСУ нанесли удар по Энергодару Запорожской области, ранена пожилая женщина, сообщил мэр города Максим Пухов в Telegram-канале. Кроме того, повреждены частные автомобили и многоквартирные дома, уточнил он.

Сегодня киевский режим в очередной раз показал свое истинное лицо, ударив по мирному Энергодару. Не по военным объектам — по жилым кварталам и инфраструктуре города. <…> Ранена женщина, пожилая бабушка — ее на скорой увезли в больницу, — сообщил мэр.

Ранее Пухов написал, что населенный пункт подвергся массированной атаке БПЛА противника. По его словам, дроны ВСУ повредили два отделения банка и многоквартирный дом в Энергодаре Запорожской области.

До этого директор по коммуникациям Запорожской АЭС Евгения Яшина информировала, что Вооруженные силы Украины обстреляли Энергодар. По ее уточнению, атака украинской армии не носила интенсивного характера.

Прежде глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство обсуждает с Россией и Украиной возможность локального перемирия в районе Запорожской АЭС. Он уточнил, что это необходимо для проведения ремонтных работ.

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