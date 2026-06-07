Дроны ВСУ повредили дом и отделения банка в Энергодаре

Дроны ВСУ повредили два отделения банка и многоквартирный дом в Энергодаре Запорожской области, написал в Telegram-канале мэр города Максим Пухов. По его словам, населенный пункт подвергся массированной атаке БПЛА противника, пострадали три мирных жителя, двух увезли в больницу.

В результате ударов по жилой застройке повреждения получил многоквартирный дом. Одна из квартир полностью выгорела. Помимо ударов по жилой и гражданской инфраструктуре, противник осуществил целенаправленные атаки на объекты банковской сферы. Повреждения получили два отделения ПСБ, — написал Пухов.

Ранее Пухов сообщил, что ситуация с энергоснабжением города остается сложной. По его словам, причиной являются систематические атаки ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры. Он отметил, что нынешние периоды отключений электроэнергии отличаются в худшую сторону даже по сравнению с показателями 2024–2025 годов.

Прежде глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что агентство обсуждает с Россией и Украиной возможность локального перемирия в районе Запорожской АЭС. Он уточнил, это необходимо для проведения ремонтных работ.