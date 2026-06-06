В Энергодаре заявили о проблемах с энергоснабжением

Ситуация с энергоснабжением Энергодара остается сложной, сообщил на своем канале в МАКСе глава города Максим Пухов. По его словам, причиной являются атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры.

Ситуация с энергоснабжением нашего города остается крайне сложной. Систематические удары по энергетике региона привели к серьезным повреждениям трансформаторного и распределительного оборудования. К сожалению, нынешние периоды отключений электроэнергии разительно отличаются в худшую сторону даже от показателей 2024–2025 годов , — говорится в сообщении.

Ранее Пухов сообщил, что Вооруженные силы Украины изменили тактику атак на город. По его словам, теперь в ночное время над Энергодаром появляются тяжелые дроны типа «Баба-яга», которые сбрасывают взрывчатку на городскую инфраструктуру и жилые районы. Он добавил, что за две ночи ВСУ в городе сожгли около 20 машин, отделение почты, банк, партийную приемную и спортмагазин. Это помещения, пристроенные к жилому дому, где живут люди.