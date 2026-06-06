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06 июня 2026 в 20:35

В Энергодаре заявили о проблемах с энергоснабжением

Пухов: ситуация с энергоснабжением Энергодара остается сложной

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Ситуация с энергоснабжением Энергодара остается сложной, сообщил на своем канале в МАКСе глава города Максим Пухов. По его словам, причиной являются атаки Вооруженных сил Украины на объекты энергетической инфраструктуры.

Ситуация с энергоснабжением нашего города остается крайне сложной. Систематические удары по энергетике региона привели к серьезным повреждениям трансформаторного и распределительного оборудования. К сожалению, нынешние периоды отключений электроэнергии разительно отличаются в худшую сторону даже от показателей 2024–2025 годов, — говорится в сообщении.

Ранее Пухов сообщил, что Вооруженные силы Украины изменили тактику атак на город. По его словам, теперь в ночное время над Энергодаром появляются тяжелые дроны типа «Баба-яга», которые сбрасывают взрывчатку на городскую инфраструктуру и жилые районы. Он добавил, что за две ночи ВСУ в городе сожгли около 20 машин, отделение почты, банк, партийную приемную и спортмагазин. Это помещения, пристроенные к жилому дому, где живут люди.

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удары ВСУ
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