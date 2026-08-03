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03 августа 2026 в 16:40

Сотрудники атомной электростанции пострадали при подрыве на мине ВСУ

Четыре сотрудника ЗАЭС пострадали при подрыве на мине ВСУ в Энергодаре

Запорожская АЭС Запорожская АЭС Фото: Dmitry Grigoriev/Argumenty i Fakty/Global Look Press
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Четыре сотрудника Запорожской атомной электростанции пострадали в результате дистанционного минирования дорог Вооруженными силами Украины в Энергодаре, сообщили представители станции в Telegram-канале. Двое из них находятся в тяжелом состоянии. В сообщении предупредили, что жертвой такой атаки может стать любой гражданский автомобиль, мотоцикл или велосипед.

Пострадали четыре сотрудника Запорожской АЭС — представители отдела пожарной безопасности, ведомственной охраны и транспортного цеха. Двое из них находятся в тяжелом состоянии, еще двое получили травмы легкой степени тяжести. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь, — сказано в сообщении.

Утром 3 августа пресс-служба российского Минобороны проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали 131 БПЛА над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Краснодарский край, Крым и акваторию Черного моря. Утром 2 августа перехватили 635 украинских беспилотников.

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