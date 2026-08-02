ВСУ пытались атаковать Россию ночью с помощью 635 БПЛА Минобороны: российские силы ПВО за ночь ликвидировали 635 украинских БПЛА

Силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 635 украинских беспилотников над регионами России, передает пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей. Также ВСУ пытались атаковать Московский регион, Крым, Краснодарский край и акватории Азовского и Черного морей.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что силы противовоздушной обороны минувшей ночью отразили массированную атаку на Ростовскую область, уничтожив почти полторы сотни беспилотных летательных аппаратов. Атаке подверглись город Каменск-Шахтинский и еще семь районов.

Также стало известно, что женщина погибла и еще два человека были ранены в результате атаки ВСУ в Севастополе. Госпитализированы 79-летний мужчина и 55-летняя женщина.