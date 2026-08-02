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02 августа 2026 в 07:49

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 2 августа: инфографика

Боевое дежурство мобильной огневой группы Боевое дежурство мобильной огневой группы Фото: Сергей Бобылев /РИА Новости
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В ночь на 2 августа Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в канале Минобороны РФ в мессенджере МАКС. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 635 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 635 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей, — говорится в сообщении.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

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