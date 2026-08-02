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02 августа 2026 в 08:07

Раскрыты последствия атаки ВСУ на центр Wildberries под Самарой

В Самарской области загорелся логистический центр Wildberries

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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На логистическом объекте компании Wildberries в Самарской области произошел пожар в результате атаки беспилотного летательного аппарата, сообщили представители объединенной компании RWB, уточнив, что на месте происшествия уже работают пожарные расчеты. Согласно предварительной информации, никто из сотрудников и посетителей центра в результате инцидента не пострадал. Из-за произошедшего ретейлер оперативно скорректировал схему доставки и работы с товарами.

Логистические цепочки перестроены, прием поставок и отгрузка заказов осуществляются на других объектах, — добавили в Wildberries.

Ранее в Санкт-Петербурге составили протокол на мужчину, который снял атаку украинских беспилотников на склады Wildberries. По сведениям правоохранительных органов, местный житель запечатлел последствия атаки и опубликовал видео в соцсети, после чего его начали распространять проукраинские каналы.

До этого основательница Wildberries и глава RWB Татьяна Ким заявила, что тысячи предпринимателей из Киргизии, Белоруссии, Казахстана, Армении, Узбекистана и Китая, работающих в экосистеме Wildberries, понесли миллиардные убытки из-за атак ВСУ. По ее мнению, несанкционированные действия направлены против населения разных стран, а не только россиян.

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Самарская область
атаки ВСУ
Wildberries
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Раскрыты последствия атаки ВСУ на центр Wildberries под Самарой
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