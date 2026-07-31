Два бензовоза устроили «огненное» ДТП в российском регионе Пожар начался после столкновения двух бензовозов в Самарской области

Два бензовоза столкнулись на федеральной трассе М-5 в Самарской области, на месте происшествия работают пожарно-спасательные службы, сообщает ТАСС со ссылкой на региональный центр по делам гражданской обороны, пожарной безопасности и чрезвычайным ситуациям. В результате ДТП никто не пострадал. Для тушения возгорания поданы два ствола, также специалисты смывают горюче-смазочные материалы с дороги.

31 июля в 10:43 (09:43 мск) на трассе М-5, 913-й км, Сызранский район, ДТП — столкновение двух транспортных средств, двух бензовозов. К счастью, обошлось без пострадавших, — сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что 30 июля водитель погиб в результате ДТП в Чеховском городском округе. Автомобиль Volkswagen около 22:00 в районе деревни Еськино съехал с трассы, столкнулся с деревом и загорелся. Предположительно, мужчина не справился с управлением. Его личность устанавливается.

Кроме того, в Новосибирске произошло ДТП с участием четырех автомобилей, в результате которого пострадал сотрудник Росгвардии. Авария произошла утром 31 июля на пересечении улиц Немировича-Данченко и Ватутина. По предварительным данным, Hummer H3 на большой скорости врезался в автомобиль Росгвардии, стоявший на светофоре.