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25 июля 2026 в 18:16

Стало известно, кем работает жена вероятного убийцы школьника из Тольятти

РЕН ТВ: жена возможного убийцы ребенка в Тольятти работает в церкви

Фото: Александра Погиба/Создано ИИ/NEWS.ru
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Супруга сторожа, подозреваемого в причастности к гибели 10-летнего ребенка в Тольятти, работает в церкви, передает Telegram-канал РЕН ТВ слова соседки пары. Она охарактеризовала мужчину как всегда вежливого человека, не злоупотребляющего спиртным. Женщина добавила, что у пары нет своих детей и ей сложно поверить в случившееся.

Ранее источник сообщил, что в Тольятти погиб мальчик, пытавшийся проникнуть на частную территорию. По версии собеседника, школьник получил смертельные травмы в тот момент, когда охранник, пытаясь его удержать, нанес ему удар, после чего тот упал на торчащий прут.

До этого в Краснооктябрьском районе Волгограда 10-летний ребенок упал с восьмого этажа, полученные травмы оказались смертельными. Правоохранители начали проверку всех обстоятельств случившегося.

Также в Новосибирске 10-летний школьник погиб от поражения электрическим током на улице Станичной в Дзержинском районе. Ребенок скончался во время прогулки, коснувшись водосточной трубы.

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