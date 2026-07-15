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15 июля 2026 в 11:32

Ребенок прикоснулся к водостоку и умер на месте

Школьник погиб от удара током после прикосновения к водостоку в Новосибирске

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
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Школьник погиб после прикосновения к водосточной трубе в Новосибирске, передает СУ СК России по региону. По информации ведомства, 10-летний ребенок умер от удара током во время прогулки. Трагедия произошла на улице Станичной в Дзержинском районе.

13 июля 2026 года 10-летний мальчик находился на прогулке. Малолетний прикоснулся к водосточной трубе, находящейся под электрическим напряжением, и получил удар электрическим током. От полученных телесных повреждений ребенок скончался на месте происшествия, — сказано в публикации.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. СК выясняет все обстоятельства случившегося.

Ранее двое мужчин пострадали от удара молнии на московском стадионе «Труд». Мужчины стояли около трибуны, когда молния ударила в них. В результате пострадавшие потеряли сознание. Им понадобилась помощь медиков.

До этого в Техасе 13-летний подросток получил удар током во время грозы. Разряд прошел через проводку и поразил мальчика, который играл в видеоигру на компьютере.

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