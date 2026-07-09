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09 июля 2026 в 13:52

Молния поразила ребенка, игравшего на компьютере в грозу

Молния ударила подростка в США во время игры на компьютере в грозу

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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В Техасе 13-летний подросток получил удар током во время грозы, сообщает ABC News. Разряд прошел через электропроводку и поразил мальчика, который играл в видеоигру на компьютере. Инцидент произошел в пригороде Хьюстона Сайпрессе.

Медики осмотрели подростка, госпитализация не понадобилась. Мать мальчика отметила, что на его груди остался след от удара током, но сам он чувствует себя хорошо.

На крыше дома были повреждены газовая труба и несколько бытовых приборов. Жителям округа рекомендовали избегать использования проводных электронных устройств во время гроз и держаться подальше от электропроводки.

Ранее сообщалось, что в малазийском городе Малакка молния ударила в 28-летнего футболиста. Инцидент произошел вечером 5 июля во время матча между командами Rembau Indian Veteran и Tanjung Minyak. Отмечается, что через 10 минут после начала игры пошел небольшой дождь, а затем раздался сильный раскат грома. По словам очевидцев, двое футболистов и судья упали на землю без сознания.

До этого в Словении 90 овец погибли после удара молнии на пастбище. После происшествия местные специалисты провели выездные проверки. Отмечалось, что животные принадлежали 14 разным владельцам.

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