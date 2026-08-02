ВМС Италии высадились на танкер под флагом Камеруна для проверки

ВМС Италии высадились на танкер под флагом Камеруна для проверки

ВМС Италии в воскресенье высадились на танкере, шедшем под флагом Камеруна, для проведения проверки, сообщается на сайте итальянского министерства обороны. Судно перехватили у острова Пантеллерия — на борт высадились с вертолета.

Этим утром 2 августа патрульный корабль ближней морской зоны типа «Паоло Эмилио Таон ди Ревель» <...> провел проверку нефтяного танкера <...>, который попадает под санкции Европейского союза <...> для того, чтобы подтвердить его происхождение, — говорится в сообщении.

Ранее французский военный корабль, дежуривший в Ла-Манше, открыл огонь по судну, на борту которого находился теневой министр внутренних дел Великобритании от Консервативной партии Крис Филп. Он рассказал, что инцидент случился в процессе съемки репортажа для местной телекомпании о нелегальных мигрантах.

До этого российский фрегат «Адмирал Григорович» выпустил сигнальные ракеты для привлечения внимания яхты под британским флагом, которая пошла на опасное сближение с кораблем в проливе Ла-Манш. Судно Bright Future все равно продолжило прежний курс, поэтому капитан принял решение открыть упредительную стрельбу.