Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»

Слушаю все подряд: Егора Крида, «Кино», Михаила Шуфутинского, Михаила Круга, Александра Розенбаума, Басту, Владимира Высоцкого, «ЛЮБЭ», Лолиту, Муслима Магомаева... В раздевалке швейцарского «Серветта», где я сейчас играю, ставил Шамана «Я русский». Партнеры не понимали слов, но быстро начали подпевать. Да что говорить — посмотрите на сборную Камеруна: там многие сейчас говорят на русском языке! Вообще, как я заметил, везде говорят на русском. Куда бы ты ни приехал и где бы ни играл, — сказал Ондуа.

