22 января 2026 в 14:13

Камерунский футболист рассказал, как включал партнерам песню «Я — русский»

Футболист Ондуа: игроки «Серветта» в раздевалке подпевали песне «Я — русский»

Ярослав Дронов (SHAMAN)
Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа в беседе со «Спорт-Экспрессом» рассказал, как в раздевалке швейцарского «Серветта» включал песню исполнителя SHAMAN «Я — русский». Он отметил, что партнеры по команде не понимали слов, но подпевали.

Слушаю все подряд: Егора Крида, «Кино», Михаила Шуфутинского, Михаила Круга, Александра Розенбаума, Басту, Владимира Высоцкого, «ЛЮБЭ», Лолиту, Муслима Магомаева... В раздевалке швейцарского «Серветта», где я сейчас играю, ставил Шамана «Я русский». Партнеры не понимали слов, но быстро начали подпевать. Да что говорить — посмотрите на сборную Камеруна: там многие сейчас говорят на русском языке! Вообще, как я заметил, везде говорят на русском. Куда бы ты ни приехал и где бы ни играл, — сказал Ондуа.

Ранее ветеран ЦСКА Владимир Пономарев в разговоре с NEWS.ru раскритиковал покинувшего клуб российского защитника Игоря Дивеева. По его мнению, спортсмен обладает малым количеством умений. Также Пономарев считает, что в обмене с участием аргентинского нападающего Лусиано Гонду выиграли именно красно-синие.

