Что будет за неявку по электронной повестке в военкомат: реальный пример

Что будет за неявку по электронной повестке в военкомат: реальный пример

На калининградца наложили ряд ограничений, потому что он проигнорировал требование посетить военный комиссариат, сообщил Telegram-канал Baza. Каковы подробности, что реально будет за неявку по электронной повестке в военкомат?

Что будет за неявку по электронной повестке в военкомат: реальный пример

Мужчина из Калининграда получил повестку в ноябре 2025 года, однако в указанный в уведомлении срок в военкомат не явился, пишет источник.

Спустя 20 дней система сформировала для калининградца документ, который утверждал сразу пять ограничений: запреты на управление транспортным средством, регистрацию ТС, ИП и самозанятости, оформление недвижимости в собственность, говорится в сообщении. Также мужчине запретили выезд за границу.

Канал утверждает, что с аналогичной ситуацией столкнулись мужчины из Челябинска, Краснодара, Красноярска, Кузбасса.

Статья 7.1 ФЗ-53 предусматривает шесть ограничений для уклонистов, кроме запрета на выезд, отметила Baza. Шестой пункт, который не коснулся калининградца, — запрет на взятие кредитов.

Еще в октябре 2025 года источник писал, что множеству россиян заблокировали выезд из России на фоне полномасштабного запуска проекта электронных повесток. Канал утверждал, что все, чьи имена размещены в реестре, теперь не могут покинуть страну.

Тогда, по сообщению Baza, повестки активно поступали москвичам и жителям регионов. Граждане получали уведомление на «Госуслугах» около 06:00 мск. С этого момента, как утверждалось, вводилось ограничение на выезд из России. Снять его можно только лично — путем явки в военкомат.

Канал писал, что если электронную повестку проигнорировать, то по истечении установленного срока явки наступают ограничения: запрет на управление автомобилем, отмена специальных налоговых режимов, заморозка действий с имуществом, запрет регистрации ИП, отказ в выдаче кредитов.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Призывная кампания — 2026: цифровизация воинского учета

В 2026 году призывная кампания проводится в условиях полной цифровизации воинского учета. Бумажные повестки дублируются в реестр и считаются врученными спустя семь дней после размещения в базе (и с момента размещения в личном кабинете на «Госуслугах», если там есть аккаунт). Уведомление считается врученным, даже если пользователь не ознакомился с документом.

С 1 января 2026 года призыв на военную службу проводится в течение всего календарного года — с 1 января по 31 декабря.

Если в повестке не указаны конкретные дата и время, явиться в военкомат необходимо не позднее чем через 30 дней со дня выдачи повестки.

Бумажные повестки тем не менее не утратили юридической силы. При этом во время осеннего призыва 2025 года в Республике Марий Эл, Рязанской, Сахалинской областях и Москве повестки направляли только в электронном виде.

Какое наказание предусмотрено за неявку по повестке

Помимо перечисленных выше ограничений, за неявку по повестке может быть назначен штраф 10–30 тысяч рублей, согласно статье 21.5 КоАП.

При доказанном умысле при уклонении от прохождения службы наступает уголовная ответственность: возможен штраф до 200 тысяч рублей (ст. 327 УК РФ), обязательные или принудительные работы, арест либо лишение свободы до двух лет.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Уважительной причиной для неявки может являться:

заболевание или увечье, связанные с утратой трудоспособности;

тяжелое состояние здоровья отца, матери, жены, мужа, сына, дочери, родного брата, родной сестры, дедушки, бабушки или усыновителя гражданина либо участие в похоронах указанных лиц;

препятствие, возникшее в результате действия непреодолимой силы, или иное обстоятельство, не зависящее от воли гражданина;

иные причины, признанные уважительными призывной комиссией, комиссией по постановке граждан на воинский учет или судом.

Читайте также:

Вой сирен по всей России 4 марта: что происходит, причины, все по плану?

Удар ВСУ по Волгограду 4 марта: сколько жертв, разрушения, где еще атаки

Террористы ВСУ атаковали танкер России: заявление Минтранса, подробности