Кулеба пояснил, почему не собирается воевать за ВСУ Кулеба объяснил, что не пошел на фронт из-за своей работы

Экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что не вступит в ряды ВСУ без соответствующей повестки. По его словам, которые передает издание «Страна.ua», он устал от передовой на бывшей работе.

Нежелание идти воевать добровольцем Кулеба объяснил тем, что он на должности министра 2,5 года занимался конфликтом, — подчеркнули журналисты.

Ранее экс-министр иностранных дел Украины заявил, что страну ждет тактическое поражение. По его словам, государству предстоит признать «очень тяжелую правду». Кулеба подчеркнул, что пока граждане не смирятся с проигрышем, построить нормальное будущее не получится.

До этого Кулеба вернулся на территорию страны после своего громкого отъезда. 8 сентября экс-министр публично заявил о своем выезде с Украины в связи с указом президента Владимира Зеленского, ограничивающим выезд для бывших дипломатических сотрудников. Бывший глава МИД охарактеризовал этот документ как прямую угрозу своей профессиональной деятельности в зарубежных учебных заведениях.