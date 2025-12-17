Кулеба заявил о тупиковой ситуации Зеленского в переговорах по Украине

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тупиковой ситуации в контексте переговоров по урегулированию кризиса, сообщил газете Point бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Дипломат добавил, что не завидует Зеленскому.

Он должен будет принимать решение сам. <…> Я ему совсем не завидую. <…> Здесь нет возможных верных решений. Есть плохие решения и решения еще хуже. Он должен будет сделать выбор, — сказал Кулеба.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздержался от подтверждения слов белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Зеленского к мирным переговорам с Москвой. В РФ пока не ознакомились с обновленным мирным планом.

До этого портал Axios сообщил, что США планируют представить России сильный пакет предложений для урегулирования украинского кризиса. Там отметили, что американская сторона стремится как можно быстрее предоставить этот план российскому лидеру Владимиру Путину.

Кроме того, информированный источник сообщил, что Соединенные Штаты требуют полного вывода украинских войск из Донбасса на переговорах с Украиной. Утверждается, что в данной ситуации американские представители фактически поддерживают российскую позицию.