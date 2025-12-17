Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 15:35

Кулеба заявил о тупиковой ситуации Зеленского в переговорах по Украине

Кулеба: у Зеленского нет верных решений по урегулированию кризиса на Украине

Дмитрий Кулеба Дмитрий Кулеба Фото: Yevhen Kotenko/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Президент Украины Владимир Зеленский оказался в тупиковой ситуации в контексте переговоров по урегулированию кризиса, сообщил газете Point бывший украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба. Дипломат добавил, что не завидует Зеленскому.

Он должен будет принимать решение сам. <…> Я ему совсем не завидую. <…> Здесь нет возможных верных решений. Есть плохие решения и решения еще хуже. Он должен будет сделать выбор, — сказал Кулеба.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль воздержался от подтверждения слов белорусского лидера Александра Лукашенко о готовности Зеленского к мирным переговорам с Москвой. В РФ пока не ознакомились с обновленным мирным планом.

До этого портал Axios сообщил, что США планируют представить России сильный пакет предложений для урегулирования украинского кризиса. Там отметили, что американская сторона стремится как можно быстрее предоставить этот план российскому лидеру Владимиру Путину.

Кроме того, информированный источник сообщил, что Соединенные Штаты требуют полного вывода украинских войск из Донбасса на переговорах с Украиной. Утверждается, что в данной ситуации американские представители фактически поддерживают российскую позицию.

Дмитрий Кулеба
Владимир Зеленский
переговоры
Украина
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Мишустин рассказал о миллионах СМС-сообщений с ложными кодами
HR-эксперт рассказала, кому обязаны выплатить тринадцатую зарплату
«Я его отвлеку»: стали известны последние слова убитого в Одинцово ученика
Жирков назвал двух лучших тренеров для московского «Спартака»
Диверсанты на границе, гадалки для ВСУ: новости СВО на вечер 17 декабря
Т-95: секретный российский танк, который обогнал свое время и испугал НАТО
Roblox разблокируют в России? Что сказали в Роскомнадзоре, что изменилось
Путин рассказал, что сделает Россия в случае отказа Украины от переговоров
В Сети появилось видео с признанием Чистякова в шпионаже и госизмене
В Крыму жестко ответили на слова Рубио о желании РФ «забрать всю Украину»
Раскрыто, какую ошибку во внутренней политике Франции совершил Макрон
Избивавшей шестилетнего сына матери назначили наказание
Пушков рассказал о перспективах отношений России и США после срока Трампа
Украинец-террорист получил «пожизненную прописку» в колонии
Психолог раскрыла причину усталости россиян в преддверии Нового года
Военэксперт раскрыл характеристики танка «Армата» от проекта Т-95
«Может потопить Зеленского»: о чем грозится рассказать олигарх Коломойский
Путин сравнил политику Трампа и Байдена
Военэксперт раскрыл, почему танк Т-95 не пошел в серийное производство
Мишустин назвал число россиян, которые защитились от кибермошенников
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово
Общество

Салат для ленивых — нежный, быстрый и обалдеть какой вкусный: нарезал, заправил майонезом — готово

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.