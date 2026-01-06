Трамп рассказал о неслучившемся импичменте из-за Зеленского Трамп рассказал, что ему хотели объявить импичмент за звонок Зеленскому

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что процедура импичмента в отношении него была инициирована из-за его просьбы к президенту Украины Владимиру Зеленскому «не жульничать». По словам американского лидера, в ходе телефонного разговора 2019 года он лишь предостерег Киев о недопустимости коррупции. Его выступление в Трамп-Кеннеди-центре транслировалось на YouTube-канале Белого дома.

Я сказал Украине, чтобы она не жульничала. И если вы увидите какое-либо жульничество, сообщите об этом генеральному прокурору США. Вот так, в этом и заключался мой звонок, — сказал он.

Трамп отметил, что Демократическая партия интерпретировала его слова как попытку давления на власти Украины. Президент также сослался на существующее соглашение, обязывающее Киев не допускать коррупции, и заявил, что оно неоднократно нарушалось.

Ранее демократов в США призвали инициировать импичмент Трампа из-за военной операции в Венесуэле. Предложение выдвинула конгрессвумен Эйприл Макклейн Делэйни, которая обратила внимание конгрессменов на то, что хозяин Белого дома действовал без соответствующей санкции.