28 февраля 2026 в 03:23

Трамп рассказал, как относится к Лукашенко

Трамп заявил, что ему очень нравится Лукашенко

Президент США Дональд Трамп заявил, что очень уважает президента Белоруссии Александра Лукашенко. Политик подчеркнул, что белорусский коллега ему очень нравится.

У нас хорошие отношения, а их лидер — человек, которого я очень уважаю. У нас очень хорошие отношения с Белоруссией. Мне очень нравится лидер, — заявил глава Белого дома.

Ранее Лукашенко сообщил, что Белоруссии удается решать свои проблемы в переговорах с США не за счет «братской и родной России». Он также прокомментировал политику американского коллеги Дональда Трампа. По мнению Лукашенко, республиканец сперва оказывает давление, но потом все-таки отступает.

До этого Лукашенко говорил, что Трамп имеет шанс войти в историю как самый миролюбивый лидер США. По его словам, это произойдет, в случае если глава Белого дома остановит конфликт на Украине. Он добавил, что Трамп отличается от всех президентов США, идущих после бывшего лидера Соединенных Штатов Франклина Рузвельта. Белорусский лидер также отметил, что глава Белого дома нацелен на прекращение войн и конфликтов и у него уже что-то получается.

