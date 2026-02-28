Стратегия тупой нации: кто и зачем делает из украинцев неучей

Студентам на Украине сократят срок обучения в бакалавриате с четырех до трех лет. Власти уверяют, что такой шаг позволит украинской системе образования идти в ногу с европейской. Однако преподаватели с этим не согласны и считают новую модель обучения «большой мистификацией», которая, напротив, помешает украинцам интегрироваться в международные программы. Что сегодня происходит с образованием в республике и кому выгодно превращать молодежь Украины в неучей — в материале NEWS.ru.

Как реформируют систему образования на Украине

Министр образования и науки Украины Николай Трофименко в интервью изданию «Учись. Медиа» рассказал, что власти страны намерены пересмотреть действующую модель обучения в вузах и сократить программу бакалавриата с четырех лет до трех. При этом учащиеся школ будут учиться 12 лет, а не 11, как это происходит сейчас.

«Трехлетний бакалавриат — это возможность быстрее получить квалификацию для выпускников школ, которые пройдут трехлетнюю профильную программу старшей школы и будут поступать на бакалавриат по тому же профилю», — заявил глава министерства.

Реформа пройдет в два этапа. В 2029 году в стране начнет действовать пилотный проект, в котором примут участие некоторые украинские вузы. В 2030-м модель трехлетнего бакалавриата станет базовой, за исключением специальностей, отдельные компетентности и результаты обучения которых не могут обеспечить учреждения профильного среднего образования.

При этом в 2027 году украинских школьников ждет еще одно новшество: изучение физики, биологии и химии в старших классах станет необязательным. А уже в 2026-м власти намерены полностью запретить школьное обучение на русском языке — это касается даже частных учебных заведений.

Почему педагоги недовольны

Идея трехлетнего бакалавриата вызвала скепсис у преподавателей. Ректор Киевского авиационного института Ксения Семенова назвала эту инициативу «большой мистификацией». Образование на Украине построено по Болонской системе, в которой внедрена общая система оценки знаний — так называемые кредиты, или зачетные единицы. Чтобы получить степень бакалавра, студенту необходимо набрать от 180 до 240 кредитов — то есть отучиться от трех до четырех лет. Однако трехлетний бакалавриат, по мнению Семеновой, лишит украинцев возможности получать двойные дипломы по совместным программам с хорошими европейскими университетами.

«Во всех государственных стандартах бакалавриат не бывает меньше 240 кредитов», — подчеркнула ректор.

Доктор экономических наук, профессор кафедры психологии и развития человеческого капитала Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов в беседе с NEWS.ru отметил:

«Блины невозможно выпечь за секунду, а хлеб за 20 минут. Высшее образование за три года — это профанация».

По словам эксперта, в течение трех лет вполне реально дать среднее профессиональное образование — как это делают в большинстве российских колледжей.

«Если украинцы будут учиться в вузах три года, значит очень скоро в стране не останется ни инженеров, ни конструкторов, ни разработчиков программного обеспечения», — уверен Александр Сафонов.

Основатель сервиса по поиску работы SuperJob Алексей Захаров придерживается аналогичного мнения.

«Врача за три года точно не подготовишь. И физика-ядерщика. Значит, упор будет делаться на специальности более простые, гуманитарные», — считает собеседник NEWS.ru.

Зачем Украина меняет систему образования

По мнению Сафонова, реформа образования на Украине наглядно демонстрирует курс властей страны на отказ от развития собственных производств. Эксперт полагает, что Киев делает ставку на приход зарубежных компаний.

«Там ничего придумывать не нужно: достаточно встроиться в уже готовую технологическую цепочку и выполнять простейшие функции», — пояснил экономист.

При этом студентам фактически закрывают дорогу к стабильной работе и высоким окладам, считает собеседник.

«В странах ЕС не хватает рабочих рук, и украинцы пополнят их ряды. Трехлетних бакалавров готовят для Европы», — уверен он.

Ведущий научный сотрудник Института социологии ФНИСЦ РАН Игорь Кузнецов в беседе с NEWS.ru отметил: в долгосрочной перспективе эта ошибка обойдется Украине очень дорого. По его словам, сейчас человечество очень комфортно чувствует себя в рамках «цифровой цивилизации». Но максимум через 20 лет понадобится новый технологический скачок, и украинцы окажутся к нему не готовы. Без рационализаторов, новаторов и творцов их страна в лучшем случае станет поставщиком кадров средней квалификации для более развитых государств.

«Сокращая срок обучения, украинские чиновники снижают траты государства на образование. Зато потом отчитаются, что в стране огромный процент людей с дипломом. Но развитой экономики на Украине не будет — потому что ее некому станет развивать», — пояснил эксперт.

Кузнецов добавил, что украинцы на свой лад копируют и даже упрощают Болонскую систему, от которой сегодня отказывается Россия. Поэтому РФ важно внимательно следить за «украинским экспериментом» и продолжать делать наоборот, уверен он.

«Специалисты с советским высшим образованием очень востребованы на Западе, потому что они способны придумать что-то новое. Бакалавр же, как правило, нет», — заключил аналитик.

