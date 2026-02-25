Рособрнадзор предупредил семь российских вузов о нарушении требований

Рособрнадзор предупредил семь российских вузов о нарушении обязательных требований, сообщила пресс-служба ведомства. Там призвали учебные заведения принять все необходимые меры по их соблюдению.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, — говорится в сообщении.

В список вузов, которые получили предписания, вошли Московский государственный университет геодезии и картографии, Пермский государственный национальный исследовательский университет и Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств. В перечне оказались и несколько религиозных учебных заведений, в том числе Российский православный университет святого Иоанна Богослова.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ввела запрет на набор студентов для частного института КГТИ в Кисловодске. Кроме того, шести другим вузам были объявлены предостережения о недопустимости нарушений.