Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 13:56

Рособрнадзор предупредил семь российских вузов о нарушении требований

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Рособрнадзор предупредил семь российских вузов о нарушении обязательных требований, сообщила пресс-служба ведомства. Там призвали учебные заведения принять все необходимые меры по их соблюдению.

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, — говорится в сообщении.

В список вузов, которые получили предписания, вошли Московский государственный университет геодезии и картографии, Пермский государственный национальный исследовательский университет и Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова при Российской академии художеств. В перечне оказались и несколько религиозных учебных заведений, в том числе Российский православный университет святого Иоанна Богослова.

Ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки ввела запрет на набор студентов для частного института КГТИ в Кисловодске. Кроме того, шести другим вузам были объявлены предостережения о недопустимости нарушений.

Россия
Рособрнадзор
вузы
предупреждения
нарушения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Экс-глава МИД Германии покусилась на остров, который хочет заполучить Трамп
В Барнауле накрыли подпольный рехаб с фальшивыми рецептами
Экс-глава музея дала советы, как выбрать нового директора Лувра
Командующий логистикой Воздушных сил Украины попался на взятке
Продюсер «Вороваек» рассказал о разговоре с похоронившей детей солисткой
В ООН растерялись из-за неожиданной позиции США по резолюции против России
Раскрыта мечта устроившего взрыв у Савеловского вокзала террориста
Раскрыто, чем грозит оставление уволившегося сотрудника в рабочем чате
Си Цзиньпин назвал диалог главным способом урегулирования кризиса на Украине
Американцы перепутали свой и российский Петербург
Американский «Бомбардир» заметили над Черным морем
Мишустин призвал ускориться с уходом от Болонской системы образования
Мишустин анонсировал выпуск уникальных российских препаратов в 2027 году
Волонтеры рассказали о ходе поисков пропавшей в Смоленске девочки
На Западе пришли в ужас из-за российского «сына Орешника»
Королевская семья Британии: новости, подробности расставания Кейт и Уильяма
«Низко и подло»: депутат об атаке ВСУ на медпункт в Брянской области
Мишустин потребовал от Володина ускорить ЖКХ-законопроект для ФАС
Юрист рассказал, грозит ли штраф за подключение к соседскому Wi-Fi
Стало известно о побеге ВСУ с правого берега Днепра
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.