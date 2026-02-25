Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 15:04

Экс-глава МИД Германии покусилась на остров, который хочет заполучить Трамп

Председатель ГА ООН Бербок ошибочно назвала Гренландию частью Евросоюза

Анналена Бербок Анналена Бербок Фото: Evan Schneider/XinHua/Global Look Press
Бывшая глава МИД Германии, а ныне председатель Генассамблеи ООН Анналена Бербок допустила ошибку в эфире телеканала ARD, заявив, что Гренландия является территорией Евросоюза. Рассуждая об интересе президента США Дональда Трампа к острову, политик предположила, что американцам с самого начала не объяснили, что Гренландия также принадлежит ЕС.

По словам Бербок, на форуме в Давосе главы крупных концернов спрашивали ее о важности острова для Европы. Она отметила, что представители бизнеса должны знать такие вещи, поскольку работают на европейском рынке. Ведущая тут же поправила экс-министра, напомнив, что Гренландия не входит в состав Евросоюза.

В ответ Бербок уточнила, что гренландцы являются гражданами ЕС, поэтому у Союза там есть внешняя граница, куда и были направлены европейские военные. Однако это заявление также не соответствует действительности.

На самом деле Гренландия входит в состав Дании на правах автономии, и ее жители имеют датское подданство, а значит, и гражданство ЕС. Но еще в 1985 году остров вышел из Европейского экономического сообщества — предшественника Евросоюза, хотя Дания осталась в нем. Таким образом, Гренландия не является членом ЕС, не входит в единый рынок и Таможенный союз, и законодательство сообщества на нее не распространяется.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос датского телеканала TV2 о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США.

Гренландия
США
Евросоюз
Анналена Бербок
