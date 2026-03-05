Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 01:49

В США озвучили ожидания от переговоров по Гренландии

Замминистра Колби: переговоры по Гренландии пройдут хорошо

Американская администрация уверена, что переговоры по Гренландии в конечном счете дадут нужный Вашингтону результат, заявил заместитель военного министра США по политическим делам Элбридж Колби.

Уверен, что используемый процесс даст хороший результат. Важно, чтобы наши ключевые интересы применительно к Гренландии были отражены, — отметил при этом заместитель главы Пентагона.

Колби подчеркнул, что США своими угрозами в адрес Европы, связанными с Гренландией, по сути, разбалансировали НАТО. Он пояснил, что организация все еще сильна.

Ранее губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом посоветовал жителям Дании «спать с одним открытым глазом». Так он ответил на вопрос датского телеканала TV2 о том, миновала ли угроза захвата Гренландии со стороны президента США Дональда Трампа. Вашингтон и европейские государства продолжают консультации по вопросу Гренландии. Стороны, по мнению американской администрации, находятся в конструктивном диалоге и «хорошо ладят».

