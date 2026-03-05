Зимняя Олимпиада — 2026
05 марта 2026 в 02:51

Финляндия готовится пустить ядерное оружие через свои границы

Правительство Финляндии рассматривает снятие запрета на транзит ядерного оружия

Правительство Финляндии рассматривает возможность снятия запрета на транзит ядерного оружия через свою территорию, передает телерадио Yle. Закон находится на рассмотрении оборонного ведомства.

По информации источников, ограничения закреплены в законе о ядерной энергии, но правительство обсуждает их изменение. Обсуждение темы транзита происходит в контексте членства Финляндии в НАТО и геополитической ситуации в регионе.

Ранее Эстония выразила готовность разместить на своей земле ядерное оружие, если такое решение примет НАТО, заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. Руководитель внешнеполитического ведомства подчеркнул, что республика не имеет доктринальных ограничений для подобного шага в соответствии с оборонными планами Альянса.

До этого капитан I ранга запаса доктор военных наук Константин Сивков сообщил, что производственные мощности Франции позволяют выпускать до 20 ядерных боезарядов в год. По мнению эксперта, для наращивания ядерного потенциала Европы это единственный доступный путь, поскольку остальные государства региона технически неспособны создать существенные арсеналы в обозримые сроки.

