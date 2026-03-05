«Нос между глазами»: Фицо рассудил о доверии Зеленскому Фицо заявил о стопроцентном недоверии к Зеленскому

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит президенту Украины Владимиру Зеленском, передает издание Dennik. Он уверен, что повреждения нефтепровода «Дружба», о которых говорит Зеленский, не соответствуют действительности.

Братислава предложила провести оценку состояния трубопровода, на что украинский лидер не соглашается, добавил Фицо. Зеленский отклонил даже предложения о визите инспекционной группы.

Мы предложили создать инспекционную группу. Зеленский сказал мне, что он ее отклоняет. Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами, — сказал Фицо.

Ранее аналитик венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал украинского президента безумным после его слов, что выборы в стране якобы не важны для местного населения. Он подчеркнул, что ухода главы государства ожидают и в Москве, и в Вашингтоне.

Тем временем руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто предположил, что Киев перекрывает транзит нефти по «Дружбе», руководствуясь политическими мотивами, хотя это прямо противоречит контрактным обязательствам. Министр подчеркнул, что Соглашение об ассоциации с ЕС требует от Украины гарантировать энергетическую безопасность европейских стран, а не угрожать ей.