Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 марта 2026 в 03:32

«Нос между глазами»: Фицо рассудил о доверии Зеленскому

Фицо заявил о стопроцентном недоверии к Зеленскому

Роберт Фицо Роберт Фицо Фото: Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что не верит президенту Украины Владимиру Зеленском, передает издание Dennik. Он уверен, что повреждения нефтепровода «Дружба», о которых говорит Зеленский, не соответствуют действительности.

Братислава предложила провести оценку состояния трубопровода, на что украинский лидер не соглашается, добавил Фицо. Зеленский отклонил даже предложения о визите инспекционной группы.

Мы предложили создать инспекционную группу. Зеленский сказал мне, что он ее отклоняет. Я не верю Зеленскому. Даже в то, что у него нос между глазами, — сказал Фицо.

Ранее аналитик венгерского центра фундаментальных прав Золтан Кошкович назвал украинского президента безумным после его слов, что выборы в стране якобы не важны для местного населения. Он подчеркнул, что ухода главы государства ожидают и в Москве, и в Вашингтоне.

Тем временем руководитель венгерского внешнеполитического ведомства Петер Сийярто предположил, что Киев перекрывает транзит нефти по «Дружбе», руководствуясь политическими мотивами, хотя это прямо противоречит контрактным обязательствам. Министр подчеркнул, что Соглашение об ассоциации с ЕС требует от Украины гарантировать энергетическую безопасность европейских стран, а не угрожать ей.

Украина
Владимир Зеленский
Роберт Фицо
трубопроводы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Врач назвала идеальный завтрак на 8 Марта
Зеленский решил править вечно: он грозит ударами по Белгороду и Белоруссии
Советники Трампа начали упрашивать его быстрее победить Иран
Варшава выступила против сил НАТО на Украине ради безопасности Польши
Землетрясение магнитудой 4,5 произошло у Северных Курил
«Нос между глазами»: Фицо рассудил о доверии Зеленскому
«Стала как зомби»: на Самуи погибли две россиянки — при чем тут гуру Сита
Взрыв прогремел на нефтяном танкере у берегов Кувейта
Психиатр назвал худший вариант развития алкогольной зависимости
Ситуация на Ближнем Востоке 5 марта: угроза ядерного взрыва, атаки
Россия предложила посредничество между Ираном и США
Трамп хочет бросить курдов в топку иранской войны: что с ними сделает КСИР
Финляндия готовится пустить ядерное оружие через свои границы
Франция нашла необычный источник урана для новых боеголовок
В России появится новый ГОСТ на распространенный продукт
Забыли, кто их сосед? Польша размечталась о ядерном оружии: чем ответит РФ
Песков сравнил речи Черчилля и Путина спустя 80 лет
Здание администрации в иранской провинции атаковали
В Мелитополе прогремел мощный взрыв
Сенат США вынес решение по ограничению военных полномочий Трампа в Иране
Дальше
Самое популярное
В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных
Общество

В пост балую семью блинами без яиц и молока — получаются ажурные и нежные. Вкуснее обычных

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы
Москва

Активы на 5 млрд рублей изъяли у экс-министра культуры Москвы

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост
Общество

Мягкие лепешки без яиц и молочки: с овощами и зеленью — на завтрак и перекус, можно в Великий пост

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.