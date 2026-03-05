Сын Хаменеи у власти: как его приход изменит отношения Ирана и России

СМИ сообщили, что совет аятолл Ирана выбрал сына убитого верховного лидера Али Хаменеи новым рахбаром Исламской Республики. Официально о назначении Моджтабы Хаменеи пока не сообщалось. Кроме того, в стране отсутствуют механизмы передачи власти по наследству. Политический обозреватель Александр Чаусов в колонке для NEWS.ru рассказал, как в Иране выбирают лидера на самом деле и чего ждать России от смены руководства в Тегеране.

Как выбирают Верховного лидера Ирана

Об избрании Моджтабы Хаменеи верховным лидером Ирана сообщило издание Iran International. Однако один из членов Экспертного совета республики, который отвечает за проведение процедуры, информацию не подтвердил.

«Этот вопрос требует изучения перечня определенных условий и консультаций, чтобы его решить», — уточнил он.

Процедура смены власти в Иране прописана в статье 111 конституции. Если страна остается без верховного лидера, то его полномочия до избрания преемника переходят к триумвирату: президенту страны, верховному судье и одному из членов Совета стражей конституции. При этом у триумвирата нет полномочий избирать рахбара.

В 109-й статье иранской конституции приведен список требований к кандидату на пост верховного лидера. Так, он должен обладать развитым чувством справедливости и «истинной набожностью», правильным политическим и социальным мировоззрением, распорядительностью и смелостью, а также необходимым уровнем знаний и научной компетентности для вынесения фетв по различным вопросам мусульманского права.

«Если найдется несколько лиц, отвечающих вышеперечисленным требованиям, предпочтение отдается тому, кто обладает более сильным богословским и политическим мировоззрением», — сказано в Основном законе страны.

Не важно, чьим родственником является или не является кандидат. Главное — это его личные и профессиональные качества, которые оценивает Экспертный совет. В этом смысле никаких препятствий для избрания Хаменеи-младшего нет. Впрочем, как и очевидных преференций.

Моджтаба Хаменеи (второй справа), сын верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи Фото: Rouzbeh Fouladi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Что известно о Моджтабе Хаменеи

The New York Times со ссылкой на источники утверждает, что Моджтаба стал явным фаворитом в гонке за пост верховного лидера благодаря своим тесным связям с Корпусом стражей Исламской революции (КСИР). По данным СМИ, КСИР якобы настаивал на его назначении, утверждая, что у него есть квалификация для управления страной в кризисный период.

Что на самом деле известно о Хаменеи-младшем? Говорят, что он консервативен. The Guardian писала, что именно Моджтаба руководил подавлением массовых протестов в Иране летом 2009 года и с тех пор неформально руководит басиджами — добровольной милицией, подчиненной КСИР.

При этом все та же западная пресса называла потенциального рахбара ярым сторонником бывшего президента Махмуда Ахмадинежада. А уж он известен более либеральными, порой и социалистическими взглядами. В 2021 году он открыто заявил, что Ирану нужны перемены, а также призывал Тегеран отказаться от идеи создания ядерного оружия.

Впрочем, СМИ утверждают, что их дружба закончилась еще в 2013-м — после того, как Ахмадинежад обвинил Моджтабу в коррупции. Вполне возможно, что Совет экспертов, от решения которого зависит, кто возглавит Иран, учтет это при вынесении вердикта.

Что может измениться в политике Ирана

Нельзя исключать версию, что информационный шум вокруг предполагаемых преемников Али Хаменеи призван скрыть имена реальных кандидатов и вывести их из поля зрения Израиля и США. Тем более что факихи — богословы, из числа которых выбирается рахбар, — в принципе могут быть напрямую никак не связаны с системой власти и не упоминаться в политическом контексте. Так что есть из кого выбрать и кого скрывать.

Как бы то ни было, главный вопрос для нас: что изменится в отношениях Ирана и России после избрания рахбара? Единственный вариант смены курса — если США победят в противостоянии с Исламской Республикой и установят там марионеточное правительство, например под руководством Резы Пехлеви — младшего, сына изгнанного шаха. В таком случае политика Тегерана окажется полностью подконтрольна Западу, и разворот в обратном от России направлении не заставит себя долго ждать.

Реза Пехлеви Фото: IMAGO/Wolfgang Maria Weber/Global Look Press

Если же власть аятолл сумеет выстоять, то, кто бы ни стал рахбаром, связи Ирана и РФ будут только крепнуть. Республике понадобится помощь в восстановлении инфраструктуры, а еще военная поддержка, чтобы таких крупных кризисов больше не повторялось. Объективно оказать такую помощь Ирану сейчас могут только Россия и Китай. Правда, для КНР не характерно ставить военные базы на территории ближневосточных государств — значит, выбор очевиден.

Что касается внутренней политики и идеологии, то и антиамериканизм, и антисионизм Ирана станут еще жестче. Джихад Штатам они уже объявили. Новый рахбар, кем бы он ни был, не рискнет его отменять. Народ и Совет экспертов, который, кстати, может отстранить верховного лидера от должности, если тот «рулит не туда», такого шага попросту не поймут.

