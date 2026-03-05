Скандальную Аленку с жутким лицом из Нововоронежа запатентовали в России

Скандальную Аленку с жутким лицом из Нововоронежа запатентовали в России В России зарегистрировали два товарных знака с изображением скандальной Аленки

В России зарегистрировали два товарных знака с изображением скандальной Аленки из Нововоронежа, передает РИА Новости. Заявки на регистрацию брендов «Наша Аленка» и «Та самая Аленка» подали в мае 2024 года.

Правообладателем стала Елена Николаевна Осипова, а срок действия знаков составит 10 лет. Скульптуру с пугающим лицом установили в Нововоронеже в декабре 2020 года.

