05 марта 2026 в 06:00

Скандальную Аленку с жутким лицом из Нововоронежа запатентовали в России

В России зарегистрировали два товарных знака с изображением скандальной Аленки

Фото: ru_vrn/vk.com
В России зарегистрировали два товарных знака с изображением скандальной Аленки из Нововоронежа, передает РИА Новости. Заявки на регистрацию брендов «Наша Аленка» и «Та самая Аленка» подали в мае 2024 года.

Правообладателем стала Елена Николаевна Осипова, а срок действия знаков составит 10 лет. Скульптуру с пугающим лицом установили в Нововоронеже в декабре 2020 года.

Ранее американская компания McDonald's зарегистрировала в России товарный знак McWrap, следует из данных на сайте Роспатента. Знак зарегистрирован для сэндвичей, бургеров, роллов и чизбургеров по 30-му классу МКТУ.

До этого французские компании Celine, Kenzo, Christian Dior и L’oreal зарегистрировали в России товарные знаки. Заявки от Celine на регистрацию двух товарных знаков были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в декабре 2025 года.

Кроме того, европейский химический концерн Henkel зарегистрировал в России четыре новых товарных знака. Компания «Хенкель АГ унд Ко» подала заявки на регистрацию в апреле 2025 года. В феврале текущего года Роспатент принял положительное решение. Компания будет продавать в России клей для бытового и промышленного применения.

