04 марта 2026 в 23:31

McDonald's зарегистрировал в России новый товарный знак

McDonald's зарегистрировал в РФ товарный знак McWrap

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Американская компания McDonald's зарегистрировала в России товарный знак McWrap, следует из данных на сайте Роспатента. Знак зарегистрирован для сэндвичей, бургеров, роллов и чизбургеров по 30 классу МКТУ.

Заявка на регистрацию была подана из США в декабре 2024 года компанией «Макдоналдс корпорейшн». Продукция с таким названием ранее была популярна в меню сети.

Ранее PepsiCo зарегистрировала в России пять товарных знаков. Заявка от компании была подана в октябре 2024 года.

До этого французские компании Celine, Kenzo, Christian Dior и L’oreal зарегистрировали в России товарные знаки. Заявки от Celine на регистрацию двух товарных знаков были поданы в Федеральную службу по интеллектуальной собственности в декабре 2025 года.

До этого европейский химический концерн Henkel зарегистрировал в России четыре новых товарных знака. Компания «Хенкель АГ унд Ко» подала заявки на регистрацию в апреле 2025 года. В феврале текущего года Роспатент принял положительное решение. Компания будет продавать в России клей для бытового и промышленного применения.

