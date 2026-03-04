КСИР нанес удар по дата-центру американской компании в ОАЭ Fars: КСИР нанес удар по дата-центру Amazon Web Services в ОАЭ

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) Ирана нанес удар по крупнейшему центру обработки данных американской компании Amazon на Ближнем Востоке, передает агентство Fars. По данным журналистов, объект расположен в Бахрейне.

При этом СМИ выяснило, что атака была произведена с помощью беспилотников. В материале сказано, что таким образом планировалось «определить роль этих дата-центров» в поддержке военной и разведывательной деятельности США против Ирана.

Ранее иранский посол в Узбекистане Мохаммад Али Искандари предупредил, что следующими целями Израиля и США после Ирана станут Турция и Катар. По его словам, мусульманские страны поддерживают Тегеран, осознавая нависшую над ними угрозу.

Кроме того, политолог Константин Блохин заявил, что США изначально стремились к превентивной войне с Ираном, следуя своей традиционной логике упреждающих ударов. Он подчеркнул, что в американском истеблишменте существует жесткий двухпартийный консенсус по вопросу противостояния Тегерану.

Тем временем президент Ирана Масуд Пезешкиан пообещал, что преступление против Исламской Республики «не останется без ответа». По его словам, оно откроет «новую страницу в истории исламского мира».