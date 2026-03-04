Зимняя Олимпиада — 2026
Президент Ирана Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока

Масуд Пезешкиан Масуд Пезешкиан Фото: Iranian Presidency Office/Keystone Press Agency/Global Look Press
Президент Ирана Масуд Пезешкиан в социальной сети Х обратился с к лидерам стран Ближнего Востока после ударов по объектам государств региона. Он отметил, что в регионе нужно поддерживать мир совместными усилиями.

Уважаемые лидеры дружественных и соседних стран, мы пытались избежать войны с вашей помощью и дипломатическим путем, но американо-сионистская военная атака не оставила нам иного выбора, кроме как защищаться. Мы уважаем ваш суверенитет и по-прежнему считаем, что мир в регионе должен обеспечиваться странами региона, — подчеркнул политик.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты расширят удары вглубь территории Ирана. Он отметил, что Вашингтон стремится лишить Тегеран шанса быстро восстановить военный потенциал.

Тем временем газета The New York Times писала, что разведка Ирана связывалась с американским ЦРУ с предложением закончить военные действия. Это произошло на второй день после начала операции США и Израиля. Несмотря на появившуюся информацию о тайных контактах иранской разведки с ЦРУ, официальный Вашингтон настроен скептически.

