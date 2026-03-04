Стало известно об атаке Ирана на генштаб Израиля и офис Нетаньяху

Стало известно об атаке Ирана на генштаб Израиля и офис Нетаньяху Иран трижды атаковал здание Генштаба ВС Израиля и обстрелял офис Нетаньяху

Иран нанес три удара по зданию Генштаба Вооруженных сил Израиля, утверждает советник командующего КСИР. Также был обстрелян офис премьер-министра Биньямина Нетаньяху.

Официального подтверждения этой информации от израильской стороны пока не поступало. Детали атак и возможные последствия не раскрываются.

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты расширят удары вглубь территории Ирана. Он отметил, что Вашингтон стремится лишить Тегеран шанса быстро восстановить военный потенциал.

До этого газета The New York Times писала, что разведка Ирана связывалась с американским ЦРУ с предложением закончить военные действия. Это произошло на второй день после начала операции США и Израиля. Несмотря на появившуюся информацию о тайных контактах иранской разведки с ЦРУ, официальный Вашингтон настроен скептически.

Кроме того, арабские страны Персидского залива встревожены масштабами военной кампании на Ближнем Востоке. Объединенные Арабские Эмираты и Катар в частном порядке ведут переговоры с союзниками, чтобы убедить президента США Дональда Трампа сократить сроки операции против Ирана.