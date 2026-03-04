Вывозной самолет из Дубая не пустили в Краснодар

Вывозной самолет из Дубая не пустили в Краснодар Аэропорт Краснодара не смог принять вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая

Первый вывозной рейс «Аэрофлота» из Дубая не смог приземлиться в Краснодаре, передает РИА Новости. Причиной стало закрытое воздушное пространство аэропорта из-за ограничений.

В Краснодаре также пока воздушное пространство закрыто. В аэропорт Краснодара указанный рейс не прибыл, — сказано в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло, рейс SU769D приземлился в Нальчике в 20:30 мск. Пассажиры были доставлены на запасной аэродром.

Ранее актриса Юлия Пересильд похвалила «Аэрофлот» за организацию вывозных рейсов из Дубая и Абу-Даби. Артистка написала, что сумела вместе с детьми вернуться в Москву благодаря представителю компании и российским летчикам.

До этого «Аэрофлот» опроверг недостоверную информацию, распространяемую рядом Telegram-каналов, о том, что пассажирам отмененных рейсов в/из ОАЭ не направлены подтверждающие письма. Авиакомпания обратила внимание, что при отмене рейса каждому пассажиру на электронный адрес, указанный в бронировании, сразу же направляется письмо-уведомление об отмене рейса на русском и английском языках.