Израиль нанес мощный удар по иранскому Тебризу

Израиль нанес удар по иранскому городу Тебриз на северо-западе страны, передает Reuters. По информации источников, взрывы также прогремели в городе Язд к северу от Тегерана.

Предположительно, под ударом мог оказаться штаб КСИР. Также местные СМИ сообщают об атаке на штаб Корпуса стражей исламской революции в Бокане.

Ранее президент Ирана Масуд Пезешкиан обратился к лидерам стран Ближнего Востока после ударов по объектам государств региона. Он отметил, что в регионе нужно поддерживать мир совместными усилиями.

До этого глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Дэн Кейн заявил, что Соединенные Штаты расширят удары вглубь территории Ирана. Он отметил, что Вашингтон стремится лишить Тегеран шанса быстро восстановить военный потенциал.

Тем временем газета The New York Times писала, что разведка Ирана связывалась с американским ЦРУ с предложением закончить военные действия. Это произошло на второй день после начала операции США и Израиля. Несмотря на появившуюся информацию о тайных контактах иранской разведки с ЦРУ, официальный Вашингтон настроен скептически.